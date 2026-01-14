قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان: نثمن الدور المصري بشأن إنهاء الأزمة
وزير الخارجية: مصر لن تسمح بانهيار السودان وهناك "خطوط حمراء"
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان
شيخ الأزهر: تحريم تهنئة المسيحين بأعيادهم فكر متشدد وصدام مباشر مع تشريعات الإسلام
الزراعة: تحصين وتعقيم 2700 كلب في يناير.. وحملات متخصصة بالمواقع الأثرية
إعلام إسرائيلي: تفعيل أجهزة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي في إيران والعراق
حسام حسن يثبت التشكيل ويغيّر الأدوار داخل الملعب.. كواليس جديدة يكشفها خالد الغندور
أحمد أبو الغيط: إسرائيل تماطل لتثبيت الوضع القائم وتجنب الانسحاب من غزة
محمود فوزي: اللجان النوعية عقل مجلس النواب ومحركاته التشريعية
شيخ الأزهر: الرئيس السيسي اختار طريقًا يليق بتاريخ مصر في التعامل مع ملف غزة
سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية للجبهة الوطنية بمجلس النواب
قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. ماذا سيحدث الفترة المقبلة؟| خبير يجيب
برلمان

محمود فوزي: اللجان النوعية عقل مجلس النواب ومحركاته التشريعية

المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أمام مجلس النواب
المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أمام مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أصدر المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، بمناسبة اختيار هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب، قدم فيه التهنئة للنواب الذين تم اختيارهم في تشكيل قيادة اللجان النوعية، باعتبارها العقول المتخصصة للمجلس، ومحركاته التشريعية، وذراعه الرقابية الأعمق أثرًا، في خطوة تُعزّز البنيان المؤسسي للعمل البرلماني، وتضع حجر الأساس للفاعلية التشريعية والرقابية في دور الانعقاد الأول.

وقدم وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي التهنئة للمستشار/ أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بمناسبة تجديد الثقة في اختياره أمينًا عامًا للمجلس، وهو تجديد يعكس تقدير المؤسسة التشريعية لكفاءته المعهودة، ونزاهته المشهودة، وحرصه الدائم على انتظام سير العمل داخل هذا الصرح التشريعي العريق بأعلى درجات المهنية والانضباط.

وإلى نص بيان وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي:
-    يسعدني ويشرفني أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة، وأن أشارككم هذه اللحظة البرلمانية الفارقة التي تُرسّخ أحد أهم أركان العمل النيابي، والمتمثل في تشكيل قيادة اللجان النوعية، باعتبارها العقول المتخصصة للمجلس، ومحركاته التشريعية، وذراعه الرقابية الأعمق أثرًا، في خطوة تُعزّز البنيان المؤسسي للعمل البرلماني، وتضع حجر الأساس للفاعلية التشريعية والرقابية في دور الانعقاد الأول.
-    ففي هذه اللجان تُصاغ التفاصيل، وتُختبر السياسات، وتُراجع القوانين بندًا بندًا، وتُترجم المبادئ الدستورية إلى قواعد تشريعية قابلة للتنفيذ، وتُبنى الجسور بين الرؤية العامة للدولة واحتياجات قطاعاتها المختلفة.
    
-    ويُسعدني في هذا المقام أن أتقدم بأصدق التهاني القلبية إلى الأخ والصديق العزيز، معالي المستشار/ أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بمناسبة تجديد الثقة الكريمة في اختياره أمينًا عامًا للمجلس، وهو تجديد يعكس تقدير المؤسسة التشريعية لكفاءته المعهودة، ونزاهته المشهودة، وحرصه الدائم على انتظام سير العمل داخل هذا الصرح التشريعي العريق بأعلى درجات المهنية والانضباط، متمنين له دوام التوفيق والسداد، وموقنين أنه سيواصل مسيرته المشرقة بما يصون للمجلس هيبته، ويحفظ تقاليده الراسخة.
السيدات والسادة النواب
-    إن انتخاب رؤساء اللجان النوعية ليس إجراءً تنظيميًا فحسب، بل هو لحظة تأسيسية لتحديد ملامح الأداء البرلماني في دور الانعقاد الحالي، واختيار لمسئولين يحملون على عاتقهم أمانة التخصص، ودقة الصياغة، وعمق الرقابة، واتساع الرؤية.
-    فاللجان النوعية هي مطابخ التشريع، ومراكز التفكير البرلماني، والذراع الرقابية الأعمق أثرًا، ومنها تتشكل ملامح السياسات العامة، وتُختبر جدواها، وتُصاغ تشريعاتها.
-    وتتضاعف مسئولية هذه اللجان في هذا التوقيت الذي تمضي فيه الدولة المصرية بخطى واثقة في مسار الجمهورية الجديدة، حيث تتشابك الملفات الاقتصادية والتنموية، وتتسارع التحولات العالمية، وتزداد الحاجة إلى تشريع متزن، ورقابة رشيدة، وحوار برلماني رفيع.
السيد المستشار الجليل هشام بدوي - رئيس المجلس الموقر؛
الأخوات والإخوة، نواب الشعب المحترمين؛
-    إن الحكومة، إذ تؤكد احترامها الكامل لاختيارات مجلسكم الموقر، تعلن في الوقت ذاته استعدادها الكامل للتعاون الوثيق مع رؤساء اللجان النوعية، إيمانًا بأن التكامل المؤسسي بين الحكومة واللجان البرلمانية هو الضمانة الحقيقية لتحويل الرؤى إلى سياسات، والسياسات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
-    
-    وستظل وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي منصة مفتوحة للتواصل، وداعمًا للتنسيق، وشريكًا فاعلًا في تعزيز كفاءة العمل النيابي، وتسريع وتيرته، والارتقاء بجودة مخرجاته.
-    
-    السيدات والسادة؛ إن الجمهورية الجديدة تُبنى في التفاصيل كما تُبنى في العناوين الكبرى، وأنتم اليوم وضعتم أحد أعمدتها التنظيمية باختيار قيادات لجانكم لدور الانعقاد، فلتكن هذه اللجان منصات للجدية، ومدارس للتشريع الرشيد، ونماذج يُحتذى بها في الانضباط البرلماني.
وختامًا؛
-    أتقدم بخالص التهنئة للسادة رؤساء اللجان النوعية على ثقة المجلس الغالية، متمنيًا لهم التوفيق والسداد، وأن يكون أداؤهم على قدر هذه الثقة، بما يحقق صالح الوطن والمواطن، وأن يكون دور الانعقاد نموذجًا يُحتذى في الأداء النيابي الرشيد، بما يليق باسم مصر ومكانتها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب اللجان النوعية المؤسسة التشريعية

