بمشاركة دولية واسعة.. مؤتمر لـ دعم الجيش اللبناني في باريس 5 مارس

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن الأولوية المطلقة للحكومة اللبنانية في المرحلة الحالية تتمثل في بحث سبل دعم الجيش اللبناني وتمكينه من أداء مهامه في الجنوب، في إطار الخطة المرتقب عرضها على مجلس الوزراء مطلع الشهر المقبل، والتي تتعلق بحصر السلاح بيد الدولة شمال نهر الليطاني.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن هذه التوجهات تنسجم إلى حد كبير مع المزاج العام اللبناني، في ظل المخاوف المتزايدة من اتساع رقعة التوترات الأمنية على الحدود الجنوبية.

وأضاف سنجاب أن لبنان شهد، صباح اليوم، اجتماعًا وُصف بالأبرز منذ مطلع العام الجاري، ترأسه الرئيس اللبناني جوزيف عون، بحضور المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، ومستشار وزارة الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان، إلى جانب سفراء دول اللجنة الخماسية المعنية بالملف اللبناني، والتي تضم مصر والسعودية وقطر والولايات المتحدة وفرنسا، فضلًا عن مساعد وزير الخارجية القطري، وتركز الاجتماع على التحضيرات والترتيبات الخاصة بالمؤتمر الدولي المرتقب لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في باريس يوم 5 مارس المقبل.

