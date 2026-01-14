قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكاذيب وشائعات.. مصدر أمنى ينفي وفاة أحد قيادات الجماعة الارهابية داخل محبسه
المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان: نثمن الدور المصري بشأن إنهاء الأزمة
وزير الخارجية: مصر لن تسمح بانهيار السودان وهناك "خطوط حمراء"
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان
شيخ الأزهر: تحريم تهنئة المسيحين بأعيادهم فكر متشدد وصدام مباشر مع تشريعات الإسلام
الزراعة: تحصين وتعقيم 2700 كلب في يناير.. وحملات متخصصة بالمواقع الأثرية
إعلام إسرائيلي: تفعيل أجهزة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي في إيران والعراق
حسام حسن يثبت التشكيل ويغيّر الأدوار داخل الملعب.. كواليس جديدة يكشفها خالد الغندور
أحمد أبو الغيط: إسرائيل تماطل لتثبيت الوضع القائم وتجنب الانسحاب من غزة
محمود فوزي: اللجان النوعية عقل مجلس النواب ومحركاته التشريعية
شيخ الأزهر: الرئيس السيسي اختار طريقًا يليق بتاريخ مصر في التعامل مع ملف غزة
سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية للجبهة الوطنية بمجلس النواب
حوادث

خلصوا عليه علشان يشتروا مخدرات.. الإعدام لمتهمين قتلا سائق توكتوك في الخليفة

رامي المهدي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، حكمها بمعاقبة شخصين بالإعدام شنقاً لاتهامهم بقتل أخر في منطقة الخليفة بالقاهرة.

وكشف أمر الإحالة عن شهادة مجري التحريات والذي أكد أنه على اثر بلاغ الشاهد الأول بالعثور على جثمان المجني عليه اجرى تحرياته السرية والتي ادانت المتهمين بارتكاب لمرورهما بضائقة ماليه- فعزما على استدراج أحد قائدي الدرجات النارية ( توكتوك ) وقتله وسرقة دراجته فاعدوا الخطة الاجرامية لتنفيذ مخططهما الاجرامي واعدلذلك الغرض سلاحين حيث استوقفا المجني عليه حال مروره بمركبة توك توك.

وأوضح أمر الإحالة، أن المجني عليه حاول الدفاع عن نفسه حتى كال له المتهم الأول طعنتين بالسلاح الأبيض استقرتا بالرأس مسقط قتيلاً ، تاركين جثمانه بالطريق، فاستوليا على مركبته ولاذا بالفرار.

وأضاف، مجري التحريات، انه نفاذا لقرار النيابة العامة بضبط واحضار المتهمين حيث تممكن من ضبطهم وحوزتهم السلاحين الابيضين والمركبة الخاصة بالمجنى عليه، وبمواجهتهما اقروا بارتكاب الواقعة على النحو السالف بيانه.

كما اقر المتهمان الأول والثاني - بتحقيقات النيابة العامة - بأنما وعلى أثر حاجتهما للمال لشراء المواد المخدرة، تخيرا المجنى عليه ، واتفقا على استدراجه إلى محل الواقعة واستقلا دراجته النارية لشراء المواد المخدرة، وما ان وصلا لمقصدهما تظاهر المتهم الأول بسقوط قداحته وطلب منه التوقف، فباغته المتهم الثاني بضربة بسلاح ابيض استقرت برقبته وكال له المتهم الأول ضريتين استقرتا برأسه بسلاح ابيض فهوى المجني عليه قتيلاً ، فلاذا بالفرار بالدراجة النارية.

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

