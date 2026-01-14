جيهان شاهين: تجديد ندب أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب يعكس الثقة في خبرته

أكدت النائبة د. جيهان شاهين عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن قرار تجديد ندب المستشار أحمد عزت مناع أمينًا عامًا لمجلس النواب للفصل التشريعي الثالث، يعكس الثقة المستحقة في كفاءته القانونية وخبرته المؤسسية الرفيعة.

وقالت د. شاهين إن هذا القرار يُجسّد تقدير المجلس لمسيرته المهنية المتميزة، ودوره البارز في دعم انتظام العمل البرلماني وتعزيز الأداء المؤسسي، بما يليق بمكانة مجلس النواب ودوره الدستوري.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عُقدت صباح الأربعاء ١٤ يناير ٢٠٢٦، حيث أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، أن هيئة مكتب المجلس وافقت على تجديد ندب المستشار أحمد عزت مناع، نائب رئيس مجلس الدولة، للعمل أمينًا عامًا لمجلس النواب للفصل التشريعي الثالث، وفقًا لحكم المادة ٤١٦ من اللائحة الداخلية للمجلس.

واختمت النائبة بالتقدم بخالص الأمنيات لمعاليه بدوام التوفيق والسداد، ومزيد من العطاء في خدمة الوطن.