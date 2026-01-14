قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المغرب تفاجئ مشجع الليزر بإجراء صادم قبل مواجهة مصر والسنغال
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر تقود الإرادة العربية لتحقيق السلام في غزة
تحول حاسم.. باحث: تصنيف الإخوان جماعة إرهابية ينقل واشنطن من الاحتواء إلى المواجهة
ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا
خالد الجندي: وصف النبي بعبده في سورة الإسراء تكريم وتشريف
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق
الجيش السوداني: حققنا نجاحات ميدانية في جنوب كردفان ودمرنا معدات ميليشيا الدعم السريع
ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان
صلاح عبد العاطي: الاحتلال الإسرائيلي ما زال العائق الرئيسي أمام استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
الجيش السوري يوجه نداءا عاجلا لمواطنيه في حلب.. تفاصيل
مش خايفين.. أول تعليق من الأسطورة حسن شحاته علي مواجهة مصر والسنغال
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم ونظيره الياباني يتفقدان مدرسة السيدة نفيسة الثانوية بنات

وزير التعليم ونظيره الياباني يتفقدان مدرسة السيدة نفيسة الثانوية بنات
وزير التعليم ونظيره الياباني يتفقدان مدرسة السيدة نفيسة الثانوية بنات
ياسمين بدوي

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويوهي ماتسوموتو، وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني بالمدرسة المصرية اليابانية، زيارة تفقدية بمدرسة السيدة نفيسة الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية؛ استكمالا للجولة التفقدية التي قاما بها اليوم الأربعاء. 

وقد رافق الوزيران خلال الجولة السفير ايواى فوميو سفير اليابان بالقاهرة والدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وخلال الزيارة، تفقد الوزيران عددًا من اللجان الامتحانية، حيث تفقدا لجنة طالبات الصف الأول الثانوي خلال امتحان مادة الدراسات الاجتماعية واستخدام الطالبات للتابلت المدرسي في أداء الامتحان.

تنمية مهارات التفكير وحل المشكلات

وأجرى الوزيران حوارًا مع عدد من طالبات الصف الأول الثانوي عقب انتهاء الامتحان حول آرائهما في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، حيث أعربت الطالبات عن استفادتهن من دراسة المادة ودورها في تنمية مهارات التفكير وحل المشكلات، كما أكدن إتمامهن كافة مراحل المادة، وأعربن عن تطلعهن للحصول على الشهادة المعتمدة.

وفي هذا السياق، أشاد وزير التعليم الياباني بمستوى الطالبات، وبالجهود المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية، مؤكدًا مواصلة كافة سبل التعاون مع الجانب المصري  لتطوير العملية التعليمية بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

وفي ختام الزيارة، وجّه الوزير الياباني دعوة رسمية إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لزيارة اليابان في أقرب وقت، وذلك لمواصلة تعزيز التعاون المشترك، والاطلاع على أحدث التجارب اليابانية في تطوير التعليم، ودعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في هذا المجال الحيوي.

