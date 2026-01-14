فوائد زيت الزيتون للبشرة.. يعالج 8 مشكلات منتشرة أبرزها التجاعيد والجفاف

يعد زيت الزيتون من المواد الطبيعية الفعالة في علاج عدد كبير من المشكلات التجميلية بل والوقاية منها.

ووفقا لما جاء في موقع verywellhealth نكشف لكم أهم فوائد زيت الزيتون للبشرة عند استخدامه باعتدال.

يرطب البشرة



يحتوي زيت الزيتون على السكوالين وفيتامين هـ .

يدعم السكوالين قدرة البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة، بينما يزيد فيتامين هـ من قدرة البشرة على امتصاص الماء والاحتفاظ به.

يقلل الالتهاب



تعمل مركبات زيت الزيتون كمضادات للالتهابات، ما قد يساعد على تهدئة البشرة المتهيجة وتعزيز شفائها.

وخلصت مراجعة حديثة للدراسات إلى أن زيت الزيتون قد يساعد في تقليل الاحمرار والألم المصاحبين لبعض الأمراض الجلدية، بما في ذلك التهاب الجلد التماسي والأكزيما والصدفية.

يجدد البشرة



البوليفينولات الموجودة في زيت الزيتون، مثل اللوتولين والأبيجينين​ وقد يساعد ذلك في تثبيط نمو الكائنات الدقيقة وتعزيز قدرة الجلد الطبيعية على إصلاح نفسه ويشمل ذلك تعزيز إنتاج الكولاجين، وهو المكون الأساسي لبشرتك.

يقلل من علامات الشيخوخة

يحتوي زيت الزيتون على مضادات أكسدة طبيعية مثل البوليفينولات وفيتامين هـ.

يمكن لهذه المركبات مكافحة الإجهاد التأكسدي والمساعدة في تحييد الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تُلحق الضرر بالخلايا ويمكن أن تُساهم الجذور الحرة في الشيخوخة المبكرة.

يزيل المكياج

بما أن المواد المتشابهة تتجاذب، يمكن استخدام زيت الزيتون لإذابة بقايا الزيوت على البشرة كما يمكن استخدامه لإزالة أنواع معينة من المكياج، وخاصةً المنتجات المقاومة للماء.

يساعد على التئام الجروح

تُساعد خصائص زيت الزيتون المضادة للالتهابات والميكروبات في التئام الجروح.

تُشير الدراسات إلى أن زيت الزيتون قد يُعزز التئام قرح القدم السكرية ويمنع قرح الضغط .



يحسن مظهر الندوب

مركبات في زيت الزيتون، مثل حمض الأوليكوُجد أن حمض اللينوليك ، بالإضافة إلى حمض الستريك، يساعدان في تقليل ظهور الندبات وعلامات التمدد.

وأظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين استخدموا زيتًا للجسم يحتوي على هذه المركبات أبلغوا عن انخفاض بنسبة 20% في ظهور الندبات، مقارنةً بانخفاض بنسبة 6% فقط عند استخدام علاج وهمي .

يعزز صحة الأظافر



يساعد زيت الزيتون في دعم صحة الأظافر ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت على أشخاص يخضعون للعلاج الكيميائي ، والذي يمكن أن يُلحق الضرر بأظافر اليدين والقدمين، أن مرهمًا مصنوعًا من زيت الزيتون ومكونات أخرى (بما في ذلك زبدة الشيا وزبدة بذور الكاكاو وشمع العسل) ساعد في تقليل تلف الأظافر.