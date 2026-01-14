مايا جويلي توضح الفرق بين مصمم الأزياء والستايلست في الدراما

أكدت مصممة الأزياء مايا جويلي أن هناك فارقا جوهريا بين عمل مصمم الأزياء والستايلست، خاصة في الأعمال الدرامية والسينمائية، مشيرة إلى أنها تعمل كمصممة أزياء وليس ستايلست.

وأوضحت، خلال لقائها ببرنامج «أنا وهو وهي» على قناة «صدى البلد»، أن دور الستايلست يقتصر غالبا على تنسيق الألوان والمظهر العام للشخصية، وهو أقرب للعمل في الإعلانات أو الظهور على السجادة الحمراء.

وأضافت أن مصمم الأزياء يتعامل مع الشخصية بعمق أكبر، حيث يبدأ بتحليل أبعادها النفسية والاجتماعية، ثم يبني على ذلك الشكل الخارجي الكامل، بما يشمل الملابس والإكسسوارات وتسريحات الشعر والماكياج، بما يخدم الدراما ويعزز مصداقية الشخصية.

وشددت على أن تصميم الأزياء عنصر أساسي في بناء الشخصية الدرامية، وليس مجرد مظهر جمالي، بل جزء لا يتجزأ من السرد البصري للعمل الفني.