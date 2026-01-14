دينا دياب: أجريت الأوديشن وأنا مصابة بتمزق الأربطة وقدمي في الجبس

روت الفنانة دينا دياب تفاصيل التحديات التي واجهتها خلال مشاركتها في مسلسل «السادة الأفاضل»، مؤكدة أنها خاضت تجربة الأوديشن رغم إصابتها بتمزق في الأربطة ووجود قدمها في الجبس.

وقالت، خلال حوارها ببرنامج «أنا وهو وهي» على قناة «صدى البلد»، إنها اضطرت للصعود إلى مكان الأوديشن بمساعدة الآخرين، وقدّمت المشهد وهي تقف على قدم واحدة، في ظل تخوف فريق العمل من مشاركتها بسبب حالتها الصحية.

وأضافت أن المخرج كريم الشناوي لعب دورًا حاسمًا في منحها الفرصة، بعدما شاهد الأوديشن وقرر توظيف إصابتها ضمن تفاصيل الشخصية، بما يخدم السياق الدرامي للعمل.

وأشارت إلى أن هذه التجربة كانت أول مساحة تمثيل كبيرة لها، مؤكدة أنها واصلت التصوير رغم استمرار آلام قدمها، حيث كانت تضطر أحيانا للتوقف ووضع الثلج ثم استكمال المشاهد، إلى أن حققت الشخصية انتشارا واسعا وتحوّلت إلى تريند «الطرحة الكرومبي».