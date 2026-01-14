أحمد موسى: هناك ترتيبات واضحة لمنع مصر من الصعود إلى نهائي أمم أفريقيا

علق الإعلامي أحمد موسى على هزيمة منتخب مصر أمام السنغال، قائلا: دعم المنتخب المصري ومساندته مستمر.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، حكم مباراة اليوم كان لا يرى ولا يسمع لا يتكلم، متابعا: هدف السنغال غير صحيح.



وأكمل: لنا أكثر من خطأ، واضح أن هناك ترتيبات لمنع مصر من الصعود إلى الدور النهائي، متابعا: كل التحية للمنتخب المصري لاعبين وجهاز فني، ومازال أمامنا كأس العالم.



وتأهل منتخب السنغال إلي نهائي بطولة أمم أفريقيا بعد تفوقه على المنتخب المصري بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب طنجة ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويخوض منتخب مصر مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل أمام الخاسر من المغرب ونيجيريا.

