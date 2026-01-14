قيادي فلسطيني: مصر بذلت جهودا كبيرة لدخول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار

قال سمير أبو مدللة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إنّ الفصائل الفلسطينية تواصل اجتماعاتها في القاهرة منذ أمس، حيث تركزت اللقاءات بشكل أساسي على كيفية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل محاولات إسرائيلية للتنصل من هذه المرحلة.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ جهوداً كبيرة بُذلت من الدولة المصرية وقيادتها، من أجل الضغط باتجاه الدخول في المرحلة الثانية.

وأشار، إلى أن هذه المرحلة تعني تشكيل لجنة التكنوقراط، والبدء بإدخال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار، بما يوفّر أملاً حقيقياً للمواطنين في قطاع غزة، وهو جوهر المرحلة الثانية التي تحاول إسرائيل التهرب من استحقاقاتها.

وأكد أبو مدللة أن الفصائل الفلسطينية خلال المرحلة الأولى من الاتفاق التزمت بضبط النفس، وأوفت بجميع التزاماتها، بدءاً من تسليم الأسرى وانتهاء بتسليم الجثامين، إضافة إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، في حين أن الجانب الإسرائيلي لم يفِ بالتزاماته تجاه بنود الاتفاق.