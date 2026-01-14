قيادي فلسطيني: ما جرى التوصل إليه في وقف إطلاق النار بغزة جاء بفضل جهود مصر وتوجيهات الرئيس السيسي

قال طلال ناجي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، إنّ الوصول إلى ختام المرحلة الانتقالية من اتفاق وقف إطلاق النار يمثل خطوة مهمة، معرباً عن ارتياحه للتوصل إلى هذه النتيجة التي تعني إنهاء المرحلة الأولى من الاتفاق ووقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الإعلان الرسمي عن انتهاء المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية يحمل دلالات بالغة الأهمية، إذ تتضمن هذه المرحلة إعادة الإعمار، وتأمين احتياجات أهالي غزة، بما يشمل توفير المساكن والغذاء، والعمل على تثبيت مقومات الحياة الكريمة للسكان الذين تعرضوا لظروف قاسية خلال الفترة الماضية.

وأشار ناجي إلى أن من أبرز نتائج هذه المرحلة فتح معبر رفح في الاتجاهين، بما يتيح الدخول والخروج لأهالي غزة، سواء للمقيمين خارج القطاع أو للذين اضطروا للنزوح خارجه، إضافة إلى تسهيل حركة من هم داخل غزة، وتأمين الحاجات الإنسانية الأساسية من الغذاء ووسائل الإغاثة والخيام والكرفانات، في ظل الظروف الجوية القاسية من أمطار شديدة وعواصف تسببت بدمار الخيام ووفاة عدد من الأطفال والنساء والرجال.

وأكد ناجي أن ما تم التوصل إليه جاء بفضل الجهد الكبير الذي بذلته جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته الكريمة، مثمناً الدور المصري في الوصول إلى هذه النتائج التي تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.