قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر أول صورة لطاقم السفينة FENER بعد إنقاذهم
السفيرة الأمريكية: عائلتي تعشق الحياة في مصر.. والثقافة المصرية الأقرب إلى القلب
برلماني روسي: الولايات المتحدة سترتكب خطأ جسيما إذا قررت ضرب إيران
وزير الثقافة: نتطلع لكسر حاجز 6 ملايين زائر لمعرض الكتاب ولدينا 1500 دار نشر
هيرو مصطفى جارج: أتقن أكثر من 10 لغات وأؤمن بأن اللغة مفتاح الدبلوماسية وفهم الشعوب
كأس الأمم الإفريقية .. شوط أول سلبي بين المغرب ونيجيريا
شقيق شيرين عبد الوهاب يهاجم نقيبي الممثلين والموسيقيين
شوط أول إيجابي بين ريال مدريد وألباسيتي بكأس ملك إسبانيا
حفيظ دراجي : فوز منطقي للسنغال وبفضل ساديو ماني
معانا 7 بطولات.. حسام حسن يرد على مشجع مغربي حاول استفزازه بعد الهزيمة من السنغال
أسامة عرابي: التحكيم لم يكن حاسمًا ومنتخب مصر تأخر في الدخول لأجواء اللقاء
حفيظ دراجي يهاجم حكم مباراة مصر والسنغال: يؤدي مهمته على أكمل وجه بحرمان اللاعبين من النهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قيادي فلسطيني: ما جرى التوصل إليه في وقف إطلاق النار بغزة جاء بفضل جهود مصر وتوجيهات الرئيس السيسي

طلال ناجي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
طلال ناجي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
محمود محسن

قال طلال ناجي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، إنّ الوصول إلى ختام المرحلة الانتقالية من اتفاق وقف إطلاق النار يمثل خطوة مهمة، معرباً عن ارتياحه للتوصل إلى هذه النتيجة التي تعني إنهاء المرحلة الأولى من الاتفاق ووقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الإعلان الرسمي عن انتهاء المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية يحمل دلالات بالغة الأهمية، إذ تتضمن هذه المرحلة إعادة الإعمار، وتأمين احتياجات أهالي غزة، بما يشمل توفير المساكن والغذاء، والعمل على تثبيت مقومات الحياة الكريمة للسكان الذين تعرضوا لظروف قاسية خلال الفترة الماضية.

وأشار ناجي إلى أن من أبرز نتائج هذه المرحلة فتح معبر رفح في الاتجاهين، بما يتيح الدخول والخروج لأهالي غزة، سواء للمقيمين خارج القطاع أو للذين اضطروا للنزوح خارجه، إضافة إلى تسهيل حركة من هم داخل غزة، وتأمين الحاجات الإنسانية الأساسية من الغذاء ووسائل الإغاثة والخيام والكرفانات، في ظل الظروف الجوية القاسية من أمطار شديدة وعواصف تسببت بدمار الخيام ووفاة عدد من الأطفال والنساء والرجال.

وأكد ناجي أن ما تم التوصل إليه جاء بفضل الجهد الكبير الذي بذلته جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته الكريمة، مثمناً الدور المصري في الوصول إلى هذه النتائج التي تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

طلال ناجي فلسطين الشعب الفلسطيني قطاع غزة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

ماني ومحمد صلاح

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لـ مباراة مصر والسنغال| تعرف عليها

ترشيحاتنا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

بالصور

طريقة كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ

كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ
كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ
كرات دجاج بالريكوتا مع مكرونة ألفريدو بالسبانخ

رسميًا.. طرح شيفرولية كابتيفا الكهربائية لأول مرة في مصر

كابتيفا الكهربائية
كابتيفا الكهربائية
كابتيفا الكهربائية

عادات شائعة قد تدمر كلى الأطفال ..احذريها

عادات شائعة قد تُدمِّر كُلى الأطفال ..احذريها
عادات شائعة قد تُدمِّر كُلى الأطفال ..احذريها
عادات شائعة قد تُدمِّر كُلى الأطفال ..احذريها

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الترويجية لمسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

فيديو

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

المزيد