«ساندي» تكشف تفاصيل ألبومها الجديد «سكوت» وتجربتها مع الرسوم المتحركة

كشفت المطربة ساندي عن تفاصيل ألبومها الجديد «سكوت»، في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد، مؤكدة أن الألبوم يعكس رحلتها الشخصية في مجال الوعي والرغبة في إفادة الأجيال الحالية والمقبلة.

وقالت ساندي: «اللي حمسني إنه حقيقي وشبه رحلتي في مجال الوعي، ونيتي فيه أفادة الأجيال اللي يتفكروا ويتأملوا ويتعلموا من اللي بيشوفوه، وكنت عايزة أكون حقيقية أكتر».



وأضافت أن الأغاني تم اختيارها على مدار الخمس سنوات الماضية، وأنها كانت مخططة للمشروع منذ حوالي سنتين، وأنها أنهته قبل عام تقريبًا، لكنه تأخر في الصدور بعد أن كان مقررًا لشهر أبريل الماضي، لتقرّر طرحه بعد ألبوم «الصيف شكرًا على امبارح».

وكشفت ساندي أيضًا عن جانب إبداعي جديد في الألبوم، حيث رغبت منذ سنوات في تقديم عمل رسوم متحركة، مؤكدة صعوبة تنفيذ الفكرة في كوريا أو اليابان، قبل أن يساعدها الذكاء الاصطناعي على تحقيق رؤيتها، وهو ما تم بالفعل في المشروع الجديد.

الألبوم الجديد يمثل خطوة مختلفة في مسيرة ساندي، حيث يجمع بين الأغاني المؤثرة والتجربة البصرية المبتكرة، ليقدم تجربة فنية شاملة للجمهور.