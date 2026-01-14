قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمام الأكبر: الشيعة إخوة لأهل السُنة.. والأزهر صاحب مدرسة التقريب بين المذاهب
شاهد.. مباراة المغرب ونيجيريا في صنف نهائي أمم إفريقيا
حقوق الإنسان بالنواب تجتمع لبدء رسم خريطة العمل التشريعي بعد فوز طارق رضوان بالرئاسة
تشكيل منتخب نيجيريا لمواجهة المغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا
إعلام عبري: الولايات المتحدة ستبلغ إسرائيل بموعد العملية في إيران قبل تنفيذها بساعات
لازم يحموا نفسهم| تحذير.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان
إيطاليا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
اللاعيبة اتضربوا ضرب رهيب.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة مصر والسنغال
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 14 يناير 2026 واستقرار ملحوظ بالبنوك
احذر.. عقوبة رادعة في انتظارك حال التدخين في هذه الأماكن وفقا للقانون
ارتفاع جديد.. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم
الشعبية لتحرير فلسطين: جهود مصر كانت حاسمة في حماية أهالي غزة من الهجمات والإبادة
صديق والده: رحيل إسلام حمزة صدمة كبيرة وكان مثالًا للأخلاق وموهبة كروية

كابتن إسلام حمزة
كابتن إسلام حمزة
رنا أشرف

 خيم الحزن على الوسط الرياضي بمدينة بيلا بعد رحيل الكابتن إسلام حمزة، اللاعب السابق بنادي بيلا ومدرب الفئات العمرية بمركز شباب أحمد رفعت، الذي لقي مصرعه في حادث سير أليم أثناء عودته من التمرين.

رحيل مبكر لشاب لم يتجاوز الـ28 عامًا، كان يحمل طموحًا كبيرًا داخل المستطيل الأخضر وخارجه، وترك أثرًا إنسانيًا ورياضيًا واضحًا في نفوس كل من عرفه.

مسيرة كروية طويلة مع نادي بيلا قبل الانتقال لمركز شباب أحمد رفعت

قال طارق ماضي صديق والد الكابتن الراحل إسلام حمزة  في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن خبر وفاة إسلام كان صادمًا لكل من عرفه، مؤكدًا أن الراحل كان مثالًا للأخلاق والاحترام، ويتمتع بسيرة طيبة ومحبة كبيرة بين زملائه سواء في منطقته أو داخل الأندية التي لعب لها.

وأضاف أن الكابتن إسلام حمزة يعد من اللاعبين المميزين الذين التزموا بالكرة لسنوات طويلة، حيث لعب فترة كبيرة مع الفريق الأول بنادي بيلا، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى نادي مركز شباب أحمد رفعت، مشيرًا إلى أنه كان يشارك في منافسات الدرجة الثالثة أو الرابعة، وقدم خلالها مستوى محترمًا جعله محل تقدير الجميع.

مدرب واعد للفئات العمرية.. فكر مختلف وطريقة مميزة في التعامل مع الناشئين

وأوضح طارق ماضي أن إسلام لم يكن لاعبًا فقط، بل كان شغوفًا بمجال التدريب، حيث تولى تدريب الفئات العمرية الصغيرة بنادي مركز شباب أحمد رفعت، وكان ينظر إليه كمدرب واعد يمتلك فكرًا مختلفًا وأسلوبًا مميزًا في التعامل مع اللاعبين الصغار، الأمر الذي أكسبه سمعة طيبة داخل الوسط الرياضي، خاصة في نطاق محافظته.

وأشار إلى أن الراحل كان الابن الأكبر لوالده الأستاذ حمزة زناتة، المدرس على المعاش، وكان يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه أسرته، ويتمتع بروح قيادية وشخصية هادئة، ما جعله سندًا حقيقيًا لأسرته ومحل فخر لهم.

حادث مأساوي أثناء العودة من التمرين في منطقة معروفة بكثرة الحوادث

وكشف طارق ماضي أن الحادث وقع أثناء عودة إسلام من التمرين قادمًا من المنطقة التي يقع بها مركز شباب أحمد رفعت، موضحًا أن هذه المنطقة معروفة لدى أهالي بيلا بكثرة الحوادث، وهو ما ضاعف من حالة الحزن والغضب بين أسرته وأصدقائه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الكابتن إسلام حمزة رحل في عمر 28 عامًا إثر حادث موتوسيكل، تاركًا حزنًا عميقًا في قلوب كل من عرفه، سواء داخل الملاعب أو خارجها، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

