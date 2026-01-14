شاهد.. الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بالمسجد الجديد بدمياط

أقامت مديرية الأوقاف بدمياط احتفالية بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج ، بالمسجد الجديد بمدينة دمياط حيث شهد الاحتفال اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد ، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري للمحافظة والعقيد أحمد بدوى نائبًا عن مدير أمن دمياط و لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

هذا وتضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من القرآن الكريم و ابتهالات وتواشيح دينية والقى الشيخ هانى السباعى مدير مديرية الاوقاف خطبة حول معجزة الاسراء والمعراج.

فيما وقد توجه " محافظ دمياط " بالتهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر الكريم بهذه المناسبة الشريفة داعيًا الله أن يعيدها على مصر بدوام الخير والرخاء واليمن والبركات