آلية بالكامل.. بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محاميين
الهند تجدد دعوتها لمواطنيها بتجنب السفر إلى إيران
كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال
تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ 117 من مصر إلى قطاع غزة
أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة..الأرصاد تحذر من طقس اليوم
حظر الموبايل في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 للطلاب والمعلمين
هيثئة البث الإسرائيلية: باقون في الخط الأصفر حتي نزع سلاح حماس
مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي
جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة شمال قطاع غزة
بـ 500 مليون دولار .. أمريكا تبيع أول دفعة من النفط الفنزويلي
هل يجوز الصيام في شهر رجب بنية التطوع وكفارة اليمين .. الإفتاء توضح
تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ 117 من مصر إلى قطاع غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بـ تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ ١١٧ من مصر إلى قطاع غزة.

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “ الأونروا ” أن  مستلزمات الإيواء في قطاع غزة ما تزال غير كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة المتفاقمة بفعل العواصف الشتوية.

وفي وقت لاحق ،  أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن العائلات النازحة في قطاع غزة تواجه صعوبات كبيرة بالحصول على مياه شرب نظيفة.


‏ وأوضحت الأونروا - في بيان لها وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنه في الملاجئ المكتظة يعتمد كثيرون بشكل كامل على المياه التي تنقلها الوكالة عبر الشاحنات، ويضطرون إلى ترشيد كل قطرة لاستخدامها في الشرب والطبخ والنظافة الشخصية، مشيرة إلى أن الوصول إلى المياه لا يزال أمرا بالغ الأهمية للبقاء على قيد الحياة.


 

