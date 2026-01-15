تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ 117 من مصر إلى قطاع غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بـ تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ ١١٧ من مصر إلى قطاع غزة.

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “ الأونروا ” أن مستلزمات الإيواء في قطاع غزة ما تزال غير كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة المتفاقمة بفعل العواصف الشتوية.

وفي وقت لاحق ، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن العائلات النازحة في قطاع غزة تواجه صعوبات كبيرة بالحصول على مياه شرب نظيفة.



‏ وأوضحت الأونروا - في بيان لها وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنه في الملاجئ المكتظة يعتمد كثيرون بشكل كامل على المياه التي تنقلها الوكالة عبر الشاحنات، ويضطرون إلى ترشيد كل قطرة لاستخدامها في الشرب والطبخ والنظافة الشخصية، مشيرة إلى أن الوصول إلى المياه لا يزال أمرا بالغ الأهمية للبقاء على قيد الحياة.



