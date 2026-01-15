هزة أرضية بقوة 4.2 درجات تضرب محيط البحر الميت

أفادت القناة 13 العبرية أنه تم تسجيل هزة أرضية ضربت محيط البحر الميت وشعر بها سكان مناطق الجنوب والوسط عند الساعة 9:00 صباحًا بقوة 4.2 درجات.

ووفي وقت سابق أعلنت هيئة الأرصاد الجوية والرصد الزلزالي في العراق تسجيل هزة أرضية مساء الأحد بقوة 4.7 ريختر دون تسجيل إصابات، على الحدود العراقية الإيرانية شمال شرقي محافظة البصرة.

تسجيل هزة أرضية

وذكرت الهيئة في بيان: "سجلنا هزة أرضية مساء الأحد على الحدود العراقية الإيرانية تبعد مسافة 60 كم شمال شرقي محافظة البصرة، بلغت قوتها 4.7 درجة".



وأوضح البيان أنه تم الشعور بالهزة في محافظة البصرة والمناطق المحيطة بها.

ولم يعلن عن تسجيل إصابات، لكنها طالبت المواطنين بضرورة الالتزام بالتحذيرات المتبعة.