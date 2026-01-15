قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم
بتوجيهات من الرئيس السيسي.. اتصالات مصرية مكثفة لخفض التصعيد فى المنطقة
النجم العالمي ويل سميث يزور الاهرامات .. شاهد
الرئيس السيسي يستقبل وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني
أسمى معاني الإيمان.. مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
أول ظهور لـ أفشة في مران الاتحاد السكندري
فريق طبي بمستشفى أجا ينجح في إعادة بناء وجه لمريض
المالية: ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات في البورصة للمقيمين
باريس تتضامن مع الدنمارك.. ماذا تفعل القوات الفرنسية في جرينلاند؟
"الوزراء" يوضح أسباب قرار وزارة التضامن باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام
الرئيس التنفيذي لـ CMA لمحطات الحاويات: محطة البحر الأحمر تجسد بوضوح رؤية مصر 2030
حملة لمصادرة مكبرات الصوت بـ«التكاتك» في بيلا بكفر الشيخ | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء التشغيل الرسمي للمدرسة الإيطالية للضيافة بالغردقة بحضور سفير إيطاليا

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

بدأت اليوم الخميس مرحلة التشغيل الفعلي للمدرسة الإيطالية للضيافة بمدينة الغردقة، في حدث يعكس تنامي التعاون المصري الإيطالي في مجال السياحة والتعليم المهني، بحضور السفير الإيطالي لدى القاهرة أوغسطين باليس، وبمشاركة كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر.

ويمثل تشغيل المدرسة خطوة عملية نحو إعداد كوادر مصرية مؤهلة للعمل في قطاعات السياحة والفندقة وفق معايير عالمية، حيث تعد أول مؤسسة تعليمية فندقية إيطالية تعمل في مصر، وتهدف إلى نقل الخبرات الأوروبية المتقدمة في مجال الضيافة إلى السوق المحلي.

كانت المدرسة قد شهدت افتتاحها الرسمي بنهاية عام 2024، خلال زيارة مشتركة لوزير السياحة والآثار شريف فتحي ونظيرته الإيطالية دانييلا سانتانشي، في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة السياحية بين البلدين.

وجاء إنشاء المدرسة كثمرة تعاون بين اتحاد السياحة الإيطالي «فيدرتوريزمو كونفيندوستريا» والمدرسة الإيطالية للضيافة، بالشراكة مع مجموعة بيك الباتروس، وبدعم من وزارتي السياحة في مصر وإيطاليا، إلى جانب السفارة الإيطالية بالقاهرة. ويعتمد البرنامج التعليمي على التدريب العملي المكثف، بما يواكب احتياجات سوق العمل السياحي.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في رفع كفاءة العاملين بالمنشآت السياحية، وتحسين جودة الخدمات الفندقية، خاصة في منطقة البحر الأحمر التي تحظى بإقبال كبير من السائحين الإيطاليين، ما يعزز من تنافسية المقصد السياحي المصري ويجذب مزيدًا من الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر كامل بوعلى الغردقة محافظة البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

منتخب المغرب

أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى

حسام حسن

هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية ورش.. اليوم

تأهب صهيوني لتقييد المسجد الأقصى في شهر رمضان

قيود على المسجد الأقصى في رمضان.. ومرصد الأزهر يحذر من العقاب الجماعي

وزارة الأوقاف

الأوقاف: الإسراء والمعراج اختبار حاسم لليقين..ولا يجوز إخضاعها لقوانين الفيزياء

بالصور

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد