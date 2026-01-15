بدء التشغيل الرسمي للمدرسة الإيطالية للضيافة بالغردقة بحضور سفير إيطاليا

بدأت اليوم الخميس مرحلة التشغيل الفعلي للمدرسة الإيطالية للضيافة بمدينة الغردقة، في حدث يعكس تنامي التعاون المصري الإيطالي في مجال السياحة والتعليم المهني، بحضور السفير الإيطالي لدى القاهرة أوغسطين باليس، وبمشاركة كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر.

ويمثل تشغيل المدرسة خطوة عملية نحو إعداد كوادر مصرية مؤهلة للعمل في قطاعات السياحة والفندقة وفق معايير عالمية، حيث تعد أول مؤسسة تعليمية فندقية إيطالية تعمل في مصر، وتهدف إلى نقل الخبرات الأوروبية المتقدمة في مجال الضيافة إلى السوق المحلي.

كانت المدرسة قد شهدت افتتاحها الرسمي بنهاية عام 2024، خلال زيارة مشتركة لوزير السياحة والآثار شريف فتحي ونظيرته الإيطالية دانييلا سانتانشي، في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة السياحية بين البلدين.

وجاء إنشاء المدرسة كثمرة تعاون بين اتحاد السياحة الإيطالي «فيدرتوريزمو كونفيندوستريا» والمدرسة الإيطالية للضيافة، بالشراكة مع مجموعة بيك الباتروس، وبدعم من وزارتي السياحة في مصر وإيطاليا، إلى جانب السفارة الإيطالية بالقاهرة. ويعتمد البرنامج التعليمي على التدريب العملي المكثف، بما يواكب احتياجات سوق العمل السياحي.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في رفع كفاءة العاملين بالمنشآت السياحية، وتحسين جودة الخدمات الفندقية، خاصة في منطقة البحر الأحمر التي تحظى بإقبال كبير من السائحين الإيطاليين، ما يعزز من تنافسية المقصد السياحي المصري ويجذب مزيدًا من الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة.