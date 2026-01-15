قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"الدفاع الروسية" : إسقاط 34 طائرة مسيرة أوكرانية

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي المناوبة أسقطت 34 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق عدد من المقاطعات الروسية.


وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك"، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 19 طائرة مسيّرة فوق مقاطعة روستوف، و6 فوق مقاطعة بريانسك، و5 فوق مقاطعة فولغوغراد، إضافة إلى طائرة مسيّرة واحدة فوق كل من مقاطعات بيلغورود وكورسك وفورونيج، وأخرى فوق بحر آزوف.


وفي السياق نفسه، أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف أن القوات الروسية حررت 8 بلدات وطهّرت نحو 300 كيلومتر مربع من الأراضي التي كانت تحت سيطرة قوات كييف، محققة تقدّمًا ملحوظًا على عدة محاور ضمن منطقة العملية العسكرية الخاصة.


وقال غيراسيموف، خلال تفقده قوات مجموعة "المركز" الروسية على محور دنيبروبتروفسك، إن الهجوم الذي تشنه التشكيلات والوحدات المشتركة مستمر على معظم المحاور، رغم محاولات القوات الأوكرانية إيقاف التقدم الروسي، مؤكداً إحباط تلك المحاولات بفضل ما وصفه بشجاعة وبطولة الجنود والضباط الروس.


وأشار إلى اقتراب اكتمال تحرير منطقة كوبيانسك – أوزلوفايا، مؤكداً أن وحدات مجموعة "الغرب" تواصل تطوير هجومها باتجاه كراسنوليمانسك، فيما تتواصل الاشتباكات للقضاء على الوحدات الأوكرانية في مدينة كونستانتينوفكا.


وأضاف أن قوات مجموعة "الشرق" الروسية تواصل تقدمها في مقاطعة زابوروجيه بعد تحرير غولياي بولي، بينما تعمل قوات مجموعة «الشمال» على توسيع المنطقة الأمنية في المناطق الحدودية بين مقاطعتي سومي وخاركوف.


كما أوضح أن قوات مجموعة "الجنوب" تتقدم غرباً نحو سلافيانسك بعد تحرير سيفيرسك، في حين تواصل قوات مجموعة "المركز" تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بعد تحييد القوات الأوكرانية المحاصَرة في كراسنوارميسك وديميتروف.


واختتم غيراسيموف بالإشارة إلى أن وحدات قوات مجموعة "دنيبر تتقدم باتجاه مدينة زابوروجيه، وقد تم تحرير بلدتي بيلوغوري ونوفوبايكوفسكوي.

وزارة الدفاع الروسية منظومات الدفاع الجوي المناوبة طائرة مسيّرة أوكرانية المقاطعات الروسية

