ياسر حسان يكشف لـ"صدى البلد" كواليس انسحابه من انتخابات رئاسة الوفد

كشف الدكتور ياسر حسان ، أمين صندوق حزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد كواليس انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد.

وقال حسان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، إنه كان سيتخذ قراره بالانسحاب من انتخابات رئاسة حزب الوفد غدا الجمعة ، مشيرا إلى أنه اجتمع مع الدكتور السيد البدوي من خلال وساطة وعرضنا فرصنا ووضع الانتخابات بوضوح شديد.

وأشار أمين صندوق حزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد إلى أنه لديه تحفظات شديدة على انتخابات رئاسة حزب الوفد من حيث عدد المرشحين وهو عدد غير طبيعي وغير مسبوف في تاريخ حزب الوفد ، و وجود حالة من الاستقطاب داخل حزب الوفد بين حملات المرشحين ويدخل فيها نوع من الانفعالات والتشويه ، وهناك بدايات لوجود مال سياسي في انتخابات رئاسة الوفد ، وهناك أوضاع لا تتماشى مع تقاليدي كياسر حسان ، وكل هذه الأسباب دفعتني لاتخاذ قراري بالانسحاب من انتخابت رئاسة الوفد.

وأكد أنه حينما أعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد فإن الوفديين يعرفون إنني لدي برنامج ولا أسعى للحصول على لقطة ، واعتز بنفسي وبحب الوفديين لي ، ولذلك فإن اعتزازي بمكانتي لا يجعلني أدخل في معارك غامضة.

وتابع : انسحبت من انتخابات رئاسة حزب الوفد ، لأنني اتشارك معه في كتلة تصويتية وهي منقسمة بيني وبينى الدكتور السيد البدوي ومحتارة ، كما أن الدكتور السيد البدوي هو الأقدم في حزب الوفد.

وأوضح أن الاتصالات مع الدكتور السيد البدوي بشان انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد كانت في نفس اليوم الذي التقيت فيه مع عدد من القيادات الوفدية ، حيث قال له الدكتور السيد البدوي خلال اللقاء أنه حزب الوفد سيحتاجه في هذه المرحلة من وجهة نظره ، وأن هناك العديد من الوفديين اتصلوا به وطالبوه بالترشح لانتخابات رئاسة الوفد ، وقمت بالرد عليه بأنني لدي طلبات كثيرة من الوفديين بالترشح لانتخابات رئاسة الوفد.

واستطرد: أنا من وجهة نظري أرى مصلحة حزب الوفد في هذه المرحلة عن أي مرشح آخر ، و الدكتور السيد البدوي يرى أن الحزب يحتاج إليه في هذه الفترة ، ثم تحدثنا وحكمت القيادات الوفدية هذا اللقاء وقررت الانسحاب من انتخابات رئاسة حزب الوفد.

وقال : أنا صغير في السن ولدينا في حزب الوفد تقدير للأقدمية ، والدكتور السيد البدوي هو أقدم مني باعتباره رئيس حزب أسبق ، كما أن الدكتور السيد البدوي تكرم بزيارة كريمة لمنزلي ولها تقدير ومكانة بالنسبة لي، وفي النهاية كان لابد أيا من يرضخ للآخر وينسحب لصالح الآخر في انتخابات رئاسة حزب الوفد.

وكان قد أعلن الدكتور ياسر حسان ، أمين صندوق حزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد عن انسحابه من انتخابات رئاسة الوفد.

وقال «حسان» على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”: كانت هناك زيارة كريمة لي من الدكتور/ السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق وعدد من قيادات الحزب المحترمين على رأسهم اللواء دكتور/ محمد الحسيني أمين صندوق الحزب الأسبق، والدكتور/ علاء شوالى، والمهندس/ ماجد نور، والزميل العزيز / عادل التوني عضو الهيئة العليا لمناقشة وضع انتخابات رئاسة الوفد القادمة.

وتابع أمين صندوق حزب الوفد والمرشح لرئاسة عن حزب الوفد: إنني أتشارك مع الدكتور السيد البدوي نفس الكتلة التصويتية ، مما يؤدي إلى معركة صفرية تتشتت فيها الأصوات بما لا يخدم مصلحة أياً من الطرفين .. ولما كان للأقدمية قدر كبير في تراث الوفديين، وتقديرا لمكانة الدكتور السيد البدوي فقد قررت الاستجابة لرغبة قيادات الحزب والإنسحاب من سباق الترشح لرئاسة الوفد القادمة تاركاً الساحة للدكتور السيد البدوي.

واختتم أن هذا القرار، رغم ما فيه من حزن وألم على المستوى الشخصي، وما يترتب عليه من الانتظار فترة اخرى حتى يأخذ جيلنا دفة القيادة، لكنه قرار واقعي في ظل الظروف المحيطة بالانتخابات الحالية والعدد غير المسبوق من المرشحين .. كما أنه يأتي إيماناً مني بأن مصلحة حزب الوفد تعلو فوق أي مصلحة فردية، وأن الحفاظ على وحدة الحزب وتجنب الانقسامات بعد كل انتخابات هو الهدف الأسمى في هذه المرحلة.