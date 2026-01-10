قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسر حسان لـ"صدى البلد": 3 محاور في برنامج الانتخابي لرئاسة حزب الوفد

الدكتور ياسر حسان ، نائب رئيس حزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد
الدكتور ياسر حسان ، نائب رئيس حزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد
معتز الخصوصي

كشف الدكتور ياسر حسان ، أمين صندوق حزب الوفد والمرشح لرئاسة الوفد ، عن ملامح برنامجه الانتخابي لرئاسة حزب الوفد.

وأكد حسان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لديه 3 محاور في برنامجه الانتخابي ومنها محور جريدة الوفد ومؤسسة الوفد الإعلامية وذراعه لابد أن تأخذ بعناية ، لأن انتخابات رئاسة الوفد ستجرى يوم 30 يناير ، وسيكون يوم 1 فبراير هناك أزمة في الوفد ولدينا عجز مالي لابد أن يتم دفعه ، ولدينا اللائحة وتعديلاتها وهي نقطة آخرى ولابد أن تكون سريعة ، لأنه لايمكن أن تجرى انتخابات هيئة عليا بعد 7 شهور في ظل اللائحة الداخلية ، وبالتالي لابد أن تكون هناك لائحة جديدة لكي تنتخب الهيئة العليا وفقا للائحة الجديدة.

وتابع: كما إننا نحتاج إلى روح الشباب ونحتاج ألا يقوم بإعداد اللائحة الكبار ولكن الشباب ، لأنا نعمل لائحة للجيل القادم وليس لائحة للماضي ، ولابد من مشاركة الشباب ، ونريد أن نعرف كيف سيكون حزب الوفد خلال الـ 50 عام القادمة ، حيث أنان نقوم بتغيير اللائحة كل 50 عام.

وأضاف: واللائحة الداخلية لحزب الوفد قاربت على 47 سنة ولا يمكن العمل بنفس اللائحة ونفس لمدة 50 سنة قادمة ، وبالتالي نحتاج إلى لائحة بالكامل وكنا قد أعددنها بالفعل من خلال مواد مختلفة بالكامل ، حتى الخطاب السياسي ومقدمة اللائحة تم تغييرها.

وقال: نحتاج إلى تعديل اللائحة بحيث يكون هناك تغيير في صلاحيات رئيس الحزب يما يتعلق بالفصل وتعريف للعضو يحتاج إلى التوضيح بشكل أكبر.

واستطرد" ولدينا بند تجميد العضو ، حيث كان رؤوساء الأحزاب يصدروا قرار بتجميد العضو ، على الرغم من أن التجميد في اللائحة حق للعضو وليس لرئيس الحزب ، حيث انه من حق العضو أن يجمد نفسه ولكنها تم استخدامها بالعكس.

وأكد أننا نحتاج إلى تفعيل اللجان الحزبية بشكل أكبر وغل يد رئيس الحزب عن تشكيل الجمعية العمومية ، ولابد أن تنفصل الجمعية العمومية عن لجان العمل ، وأن تكون الجمعية العمومية ثابتة ومحصنة وليست عرضة للتغيير ، وأن يكون هناك ثواب وعقاب للجان العمل  ، كما أن الخلط بين الأثنين في الوضع الحالي يحدث مشكلة كبيرة وهو أنه حينما يتم تغيير لجنة لا تعمل يكون الرد أنه يتم التلاعب في الجمعية العمومية ، ولذلك لابد من تحصين الجمعية العمومية بعيدا عن سلطة رئيس الحزب.

واختتم: هناك أمور آخرى مهمة من بينها أن يكون حق الانتخاب لكل أعضاء الحزب إذا مر عليهم فترة زمنية معينة ، كما أن أعضاء الوفد السابقين الذين مر عليهم 5 سنوات أو 10 سنوات متصلة ويدفعوا اشتراكاتهم دون انقطاع يكون لهم حق مدى الحياة في التصويت.

