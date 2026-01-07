قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

ياسر حسان: يمامة رفض وجود ممثلين للوفد في التفاوض بشأن مقاعد القائمة

حوار معتز الخصوصي مع الدكتور ياسر حسان ، أمين الصندوق في حزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد
حوار معتز الخصوصي مع الدكتور ياسر حسان ، أمين الصندوق في حزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد
حوار : معتز الخصوصى   -  
تصوير صلاح مهدي

قال الدكتور ياسر حسان، أمين الصندوق في حزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد، إن رئيس حزب الوفد أيا كان هو المسئول وهو من يمثل الحزب والمسئول عن التفاوض بشأن عدد مقاعده في القائمة بالبرلمان.

وأوضح أن الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب رفض قيام أي شخص في الهيئة العليا بتشكيل لجنة لتمثيل حزب الوفد في التفاوض، منوها بأنه انفرد بالقرار وبحضور اجتماعات أحزاب القائمة الوطنية، وانفرد بعرض الأسماء.

وأضاف حسان خلال حواره لـ"صدى البلد": كما إنني كياسر حسان مقتنع أن الأحزاب وجدت لكي تخوض الانتخابات ، لكن حينما يأتي حزب ويعلن أنه لن يخوض الانتخابات لأن النتيجة معروفة ، وإذا كانت النتيجة معروفة يجب أن نغلق الحزب ونحوله لنادي إجتماعي، وحتى لو فرضنا أن فرضتي ضعيفة في الانتخابات، فإن الانتخابات تعتبر نوع من النضال ونوع من الممارسة الديمقراطية، لذلك لابد أن استمر وأخوض الانتخابات لزيادة رصيدي وأتواصل مع الشارع.

واختتم: أن مبدأ خوض الانتخابات مقبول، لكن حينما اخوض الانتخابات يجب أن يكون لدي تلاحم داخلي بالحزب وهذا غير موجود، كم يجب أن يتوافر برنامج سياسي وخطاب سياسي واضح وهو غير موجود ولم يناقش.

وتقدم الدكتور ياسر حسان ، أمين الصندوق في حزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد.

وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد ، ابوابها يوم الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦، برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، بالمقر الرئيسي بالدقي لتلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في ٣٠ يناير المقبل.



وأعلنت اللجنة عن تقدم ٣ مرشحين حتى أمس الاثنين، منهم عدد ٢ مرشحين فى اليوم الأول السبت ٣ يناير ٢٠٢٦ وهم النائب الوفدى الدكتور هانى سرى الدين نائب رئيس حزب الوفد، والنائب الوفدى الأسبق عيد هيكل للترشح على مقعد رئاسة حزب الوفد.


كما  تقدم الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد الأسبق للترشح على مقعد رئاسة حزب الوفد وذلك يوم الأثنين ٥ يناير وهو اليوم الثالث لعمل اللجنة.

ويستمر استقبال الراغبين في الترشح من  السبت ٣ يناير  حتى الخامسة مساء يوم الخميس ٨ يناير .

يذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة  رئيس الوفد كان قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة حمل رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥، ونص القرار الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، على إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس حزب الوفد، المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٦.


وضمت اللجنة فى تشكيلها الجديد كلًا من النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزى، عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب، والكاتب الصحفى حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة «الوفد» وعضو الهيئة العليا.

كما ضم التشكيل أيمن محمد سيد المدير المالى، وأحمد عزت المدير الإدارى، وعلى حسن مدير شئون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شئون العضوية.

الدكتور ياسر حسان أمين الصندوق في حزب الوفد حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة الهيئة العليا

