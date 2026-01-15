قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انسحاب بهاء الدين أبو شقة من انتخابات رئاسة الوفد واستقالته من الحزب| تفاصيل
أصول البنك المركزي الأجنبية ترتفع لـ 13.3مليار دولار بنهاية 2025
ميرسك: استئناف خط حاويات الشرق الأوسط عبر قناة السويس نهاية يناير
يراضوا الشعب.. الدردير يطالب منتخب مصر بالمركز الثالث في أمم افريقيا
عبور من الشدة إلى الطمأنينة.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ركلات الترجيح تسقط منتخب نيجيريا في كأس العالم وأمم أفريقيا
مصر تتسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمساندة الاقتصاد ودعم الموازنة
بقميص منتخب مصر.. يوتيوبر أمريكي يوثق مشاهد تاريخية من الأهرامات والمتحف الكبير
مدبولي يشهد وصول السفينة CMA CGM IRON القادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية لميناء السخنة
الرئيس السيسي يعرب عن التطلع لمضاعفة العدد المستهدف من المدارس اليابانية في مصر
بعد نفي مصدر أمني| وفاة أحد قيادات الجماعة الإرهابية داخل محبسه.. هذه عقوبة نشر الشائعات
إيهاب عمر: الإخوان فشلوا في إقناع المصريين بأنهم تنظيم قادر على الحكم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
أ ش أ

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، الأجهزة التنفيذية والخدمية ورؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار والتعامل السريع والفوري مع تجمعات مياه الأمطار لتسيير الحركة المرورية وعدم تكدس السيارات والحفاظ على سلامة المواطنين.


وقامت إدارات مركز ومدينة برج العرب، بالتواجد الميداني لمتابعة أعمال شفط ورفع تجمعات مياه الأمطار بالنقاط الساخنة والمناطق التي شهدت تجمعات وتراكم مياه الأمطار بنطاق المركز، حيث تم وبالتنسيق مع شركة الصرف الصحي رصد تجمعات لمياه الأمطار بمناطق "برج العرب القديم وقرية بهيج وقرية أبو صير" بنطاق المركز وتم التعامل معها بشكل فوري لضمان سرعة تصريف المياه حتى لا تعوق حركة المارة والسيارات.


وأكدت رئاسة المركز استمرار رفع درجة الاستعداد والتأهب الميداني حتى الانتهاء من كافة التجمعات ومواجهة أي تجمعات جديدة ، مع المتابعة المستمرة من قبل الأجهزة التنفيذية على مدار الساعة حتى استقرار الأحوال الجوية.


وتابع حي ثان العامرية، كسح وشفط المياه المتراكمة من تساقط الأمطار بمنطقة الكينج ، وتطهير و تسليك مطابق الأمطار وشفط المياه المتراكمة من انسداد الصرف بقرية خالد بن الوليد. 


وكثف حي وسط، أعمال التواجد الميداني بالشوارع والميادين والإنقاق لتفقد جميع المواقع الحيوية و البؤر الساخنة لتجمعات مياه الأمطار ،للاطمئنان علي سيولة الحركة المرورية والتأكد من عدم وجود تجمعات وحل المشكلات التي يتم رصدها أولا بأول بالتنسيق مع منطقة وسط للصرف الصحي ، حيث تم المرور، بنفق قنال السويس محرم بك ،أمام شركة الزيوت المستخلصة، و طريق كارفور ، طريق الموقف الجديد ،مطلع كوبري محرم بك ، ومدخل الطريق الدولي والتأكد من تمركز سيارات الشفط ، كما استهدفت الجولة الاطمئنان علي تصريف تجمعات مياه الأمطار وتحقيق سيولة الحركة المرورية.


وقام حي الجمرك ، بتصريف تجمعات مياه الأمطار بشوارع فرنسا ، والبحرية ، النصر ، ووكالة الليمون ، وذلك بوجود كافة الجهات المعنية والتنفيذية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي ، والمرور بنطاق الحي بالعديد من الشوارع الرئيسية والجانبية للتأكد من عدم تراكم مياه الأمطار.


يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا لنوة " أنواء الفيضة الكبيرة" التي تستمر لمدة 6 أيام وهي شديدة الأمطار.

محافظ الإسكندرية أحمد خالد الأجهزة التنفيذية والخدمية ورؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار التعامل السريع والفوري تجمعات مياه الأمطار تسيير الحركة المرورية عدم تكدس السيارات الحفاظ على سلامة المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

منتخب المغرب

أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى

حسام حسن

هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

البريد المصري

الأحد المقبل.. «البريد المصري» يتيح التسجيل الإلكتروني لمستحقي «السكن البديل»

ترشيحاتنا

طائرات التزود بالوقود

الولايات المتحدة تسحب طائرات التزود بالوقود من قاعدة العديد الجوية

محمد خوان وماهر الكتاري عضوا البرلمان العربي

البرلمان العربي يشارك في مؤتمر المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص بقطر

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل نحو 80 فلسطينياً في الضفة والقدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل نحو 80 فلسطينياً في الضفة والقدس

بالصور

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد