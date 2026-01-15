محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، الأجهزة التنفيذية والخدمية ورؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار والتعامل السريع والفوري مع تجمعات مياه الأمطار لتسيير الحركة المرورية وعدم تكدس السيارات والحفاظ على سلامة المواطنين.



وقامت إدارات مركز ومدينة برج العرب، بالتواجد الميداني لمتابعة أعمال شفط ورفع تجمعات مياه الأمطار بالنقاط الساخنة والمناطق التي شهدت تجمعات وتراكم مياه الأمطار بنطاق المركز، حيث تم وبالتنسيق مع شركة الصرف الصحي رصد تجمعات لمياه الأمطار بمناطق "برج العرب القديم وقرية بهيج وقرية أبو صير" بنطاق المركز وتم التعامل معها بشكل فوري لضمان سرعة تصريف المياه حتى لا تعوق حركة المارة والسيارات.



وأكدت رئاسة المركز استمرار رفع درجة الاستعداد والتأهب الميداني حتى الانتهاء من كافة التجمعات ومواجهة أي تجمعات جديدة ، مع المتابعة المستمرة من قبل الأجهزة التنفيذية على مدار الساعة حتى استقرار الأحوال الجوية.



وتابع حي ثان العامرية، كسح وشفط المياه المتراكمة من تساقط الأمطار بمنطقة الكينج ، وتطهير و تسليك مطابق الأمطار وشفط المياه المتراكمة من انسداد الصرف بقرية خالد بن الوليد.



وكثف حي وسط، أعمال التواجد الميداني بالشوارع والميادين والإنقاق لتفقد جميع المواقع الحيوية و البؤر الساخنة لتجمعات مياه الأمطار ،للاطمئنان علي سيولة الحركة المرورية والتأكد من عدم وجود تجمعات وحل المشكلات التي يتم رصدها أولا بأول بالتنسيق مع منطقة وسط للصرف الصحي ، حيث تم المرور، بنفق قنال السويس محرم بك ،أمام شركة الزيوت المستخلصة، و طريق كارفور ، طريق الموقف الجديد ،مطلع كوبري محرم بك ، ومدخل الطريق الدولي والتأكد من تمركز سيارات الشفط ، كما استهدفت الجولة الاطمئنان علي تصريف تجمعات مياه الأمطار وتحقيق سيولة الحركة المرورية.



وقام حي الجمرك ، بتصريف تجمعات مياه الأمطار بشوارع فرنسا ، والبحرية ، النصر ، ووكالة الليمون ، وذلك بوجود كافة الجهات المعنية والتنفيذية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي ، والمرور بنطاق الحي بالعديد من الشوارع الرئيسية والجانبية للتأكد من عدم تراكم مياه الأمطار.



يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا لنوة " أنواء الفيضة الكبيرة" التي تستمر لمدة 6 أيام وهي شديدة الأمطار.