قوافل إرشادية ضمن حملة تحصين المواشي الاستثنائية بالوادي الجديد

تنظم مديرية الطب البيطرى بمحافظة الوادي الجديد، قوافل توعية إرشادية بأهمية المشاركة في فعاليات الحملة الاستثنائية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك استمرارًا للدور الذى يقدمه الإرشاد البيطرى فى المشاركة المجتمعية، وتوعية المواطنين بكيفية الحفاظ على صحة الحيوان، وكذلك دور الإرشاد البيطري في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وحمايتها وتنميتها.

ووجه الدكتور عصام الكومي، مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، القوافل بنقل نتائج الأبحاث والتقنيات العلمية الحديثة لصغار المربين، والاستفادة من البحوث العلمية التطبيقية، بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية، فضلًا عن تقديم خدماتها من الكشف والفحص والتحصين، وإجراء الجراحات للماشية، والتلقيح الاصطناعي، والتحسين الوراثي.

وشدد الكومي على ضرورة أن تغطي القوافل جميع أنحاء المحافظة، والتواصل المباشر مع المزارعين والمربين، في التجمعات المختلفة، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، والتي تفتقد للخدمات البيطرية، لافتًا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الحكومة على تحقيق تنمية حقيقية شاملة.

وأكد مدير الطب البيطري بالوادي الجديد، أن تلك القوافل تنفذ أعمالها لدعم فلاحي ومزارعي ومربي الثروة الحيوانية والوصول إليهم ونقل المعرفة لهم، مشيرًا إلى أن ذلك يعد أيضًا واجبًا قوميًا من أجل تنمية الثروة الحيوانية في مصر، من خلال التركيز على دعم المربي الصغير.