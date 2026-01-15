قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صادرات غذائية بـ22.3 مليون دولار.. مصر تعزز حضورها في السوق الإيفواري
المشاط: 9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة من الشركاء الدوليين لدعم برنامج الإصلاحات الهيكلية
18 لاعبا.. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الطلائع بكأس عاصمة مصر
بفرمان من الكاف.. كواليس إيقاف «ايتو» رئيس الاتحاد الكاميروني
كاف يدرس توقيع عقوبات علي مروان عطية للتطاول علي حكم مباراة مصر والسنغال
نائب: قانون المحليات خطوة ضرورية.. وتفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء
الخسارة لم تحجب التألق.. ثنائي منتخب مصر يحققان إنجازا تاريخيا
جهاز حدائق أكتوبر يغلق المياه عن وصلات مياه خلسة بـ دار مصر
50 مليون جنيه.. خلاف عائلي يتحول لقضية رأي عام في الزقازيق
رئيس الطائفة الإنجيلية يوقع عقد تخصيص أرض المقر الجديد وبناء كنيسة بالعاصمة الإدارية
آية سماحة:رشاقتي ده كرم كبير من عند ربنا جيناتي حلوة مش نحت
متضررو السيول.. تسليم 256 عقدًا للوحدات السكنية الكاملة التجهيز والفرش للأسر المستفيدة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

لوحة من الرومانسية باللهجة المصرية.. جوزيف عطية يطرح عمله الجديد «ملكة على عرشها»

جوزيف عطيّة يطرح عمله الجديد "ملكة على عرشها"… لوحة من الرومانسية باللهجة المصريّة
جوزيف عطيّة يطرح عمله الجديد "ملكة على عرشها"… لوحة من الرومانسية باللهجة المصريّة
أوركيد سامي

طرح النّجم اللبنانيّ جوزيف عطيّة، اليوم الخميس، أحدث أعماله الغنائيّة بعنوان "ملكة على عرشها" من إخراج جود بردقان، 

الأغنية رومانسيّة بامتياز، وقد جاءت باللهجة المصريّة، وهي من كلمات وألحان وتوزيع محمّد يحيى. جوزيف اختار أن يُقدّمَ الاغنية بإحساسٍ قريبٍ من القلب ضمن أجواء مليئة بالطاقة والفرح والإيجابيّة.

وبالعودة الى الفيديو كليب، فقد نجح المخرج جود بردقان في تقديم جوزيف بصورة مفاجئة وجديدة كليّاً لم يعتد عليها الجمهور من قبل؛ حيث نراه للمرة الأولى وهو يؤدي لوحات راقصة مليئة بالحيوية، إلى جانب العزف على الغيتار، إضافة إلى لقطات لافتة مع الخيل داخل الإسطبل، ما منح العمل طابعاً سينمائيًّا مختلفاً يضج بالرومانسية والحياة.

يُذكر أنّ "ملكة على عرشها" ليست المرّة الأولى التي يتألّق فيها جوزيف باللون المصري؛ إذ سبق وقدّم سلسلة من الأعمال الناجحة بهذه اللهجة، منها أغنية "البغددة" التي حققت انتشاراً كبيراً، وأغنية "حلوين"، و"وحداني" بالإضافة إلى الأغنية الرومانسيّة "رايحين على بيتنا"، كما تضمّنَ ألبومه الأخير أغنية "ف كلّ مكان"، ليؤكد عطيّة مجدّداً براعته في محاكاة الجمهور العربيّ بمختلف لهجاته وألوانه الموسيقية. 

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز في الحقوق والواجبات بعقد العمل بسبب الانتماء السياسي

مجلس النواب

طلبات إحاطة لـ 3وزراء في الحكومة بسبب نقص الخدمات بالشرقية

المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن

تامر الحبال: القاهرة صمام الأمان الحقيقي للقضية الفلسطينية

تحذير .. أعراض كوفيد طويل الأمد تزيد خطر الإصابة بـ الزهايمر

بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر
بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر
بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر

فيروس غامض ينتشر مع الإنفلونزا في بريطانيا.. ما هو الأدينوفيروس وأعراضه وطرق الوقاية؟

فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس

5 دقائق مشي يوميًا قد تطيل عمرك.. دراسة تكشف مفاجأة

دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

