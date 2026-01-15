لوحة من الرومانسية باللهجة المصرية.. جوزيف عطية يطرح عمله الجديد «ملكة على عرشها»

طرح النّجم اللبنانيّ جوزيف عطيّة، اليوم الخميس، أحدث أعماله الغنائيّة بعنوان "ملكة على عرشها" من إخراج جود بردقان،

الأغنية رومانسيّة بامتياز، وقد جاءت باللهجة المصريّة، وهي من كلمات وألحان وتوزيع محمّد يحيى. جوزيف اختار أن يُقدّمَ الاغنية بإحساسٍ قريبٍ من القلب ضمن أجواء مليئة بالطاقة والفرح والإيجابيّة.

وبالعودة الى الفيديو كليب، فقد نجح المخرج جود بردقان في تقديم جوزيف بصورة مفاجئة وجديدة كليّاً لم يعتد عليها الجمهور من قبل؛ حيث نراه للمرة الأولى وهو يؤدي لوحات راقصة مليئة بالحيوية، إلى جانب العزف على الغيتار، إضافة إلى لقطات لافتة مع الخيل داخل الإسطبل، ما منح العمل طابعاً سينمائيًّا مختلفاً يضج بالرومانسية والحياة.

يُذكر أنّ "ملكة على عرشها" ليست المرّة الأولى التي يتألّق فيها جوزيف باللون المصري؛ إذ سبق وقدّم سلسلة من الأعمال الناجحة بهذه اللهجة، منها أغنية "البغددة" التي حققت انتشاراً كبيراً، وأغنية "حلوين"، و"وحداني" بالإضافة إلى الأغنية الرومانسيّة "رايحين على بيتنا"، كما تضمّنَ ألبومه الأخير أغنية "ف كلّ مكان"، ليؤكد عطيّة مجدّداً براعته في محاكاة الجمهور العربيّ بمختلف لهجاته وألوانه الموسيقية.