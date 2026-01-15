بالأسماء.. إصابة 4 عمال بالاختناق إثر تسرب غاز خلال عملهم ببني سويف

أصيب 4 عمال بالاختناق، إثر استنشاق غاز خلال مزاولتهم عملهم في تركيب مواسير، بمنطقة “صينية” طريق الجيش، في محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، يفيد إصابة كل من أحمد رفعت إبراهيم 35 سنة، وأحمد هاني محمد 43 سنة، ومحمد سيد حسين 17 سنة، وبدر هاني محمد، 46 سنة، بضيق في التنفس وحالات اختناق.

وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة من مركز شرطة بني سويف، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.