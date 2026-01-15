قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
بعد العقوبات الأمريكية .. ضربة أوروبية جديدة تنتظر إيران
اجتماع طارئ بمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في إيران
مصدر أمنى ينفى الادعاء بالتعدى على نزيل داخل مركز الإصلاح والتأهيل
بسباعية نظيفة .. بتروجت يسحق شباب بيراميدز في كأس عاصمة مصر
دعاء النبي فى ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يجبر الله بخاطرك
كأس عاصمة مصر..الأهلي يسقط أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف
بعد إعلان "ويتكوف" واتفاق الفصائل.. تحرك فلسطيني حاسم في مصر لإدارة قطاع غزة
ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟
سائح فرنسي يكتشف كنزاً ثميناً تحت أقدامه بالصدفة.. ماذا وجد؟
النقل تعلن تحديث أسعار تذاكر القطارات| القائمة الجديدة للصعيد والإسكندرية
رسميا الآن.. سعر الدولار اليوم الخميس 15/1/2026
حقيقة طرح جزء ثان من مسلسل لا ترد ولا تستبدل

صدقى صخر
صدقى صخر
تقى الجيزاوي

تحدث الفنان صدقى صخر عن كواليس أحدث مسلسلاته “لا ترد ولا تستبدل” والنجاح الكبير الذى حققه المسلسل وإمكانية طرح جزء جديد من العمل.

وقال صدقى صخر خلال لقائه مع عرب وود ، إن كواليس المسلسل كانت ممتعة والتعاون مع الفنانة دينا الشربيني كان ممتعا لأنها مخلصة لعملها وتحمل روح الدعابة بشكل كبير ومع الفنان احمد السعدني أصلا مؤكدا أن أجواء الكواليس كانت تحمل طابعا مميزا ومليئا بالروح المرحة.

وعن نهاية المسلسل وإمكانية طرح جزء جديد ، قال صدقى صخر إن نهاية المسلسل كانت ذكية ومنطقية جدا ومعنى ان المسلسل حقق نجاحا كبيرا هذا لا يبرر طرح جزء جديد منه ، معلقا: “مش لازم نحلب المسلسل عشان نطلع جزء تاني بالعكس خاصة أن المسلسل يسلط الضوء على أن طه يساعد ريم في رؤية أزمتها الحقيقية فقط وليست إنشاء علاقة بينهما”.

مسلسل لا ترد ولا تستبدل وكان تربع مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" على عرش التريند رقم 1 في مصر، متصدراً قوائم البحث الأكثر تداولاً ومحركات منصة "X"  تويتر سابقا، ومختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار جميع النقاد إلى الأداء الاستثنائي للنجمة دينا الشربيني، التي تقدم واحدة من أجرأ وأصدق تجاربها الدرامية من خلال شخصية "ريم".

 أشاد النقاد والجمهور على حد سواء بقدرة دينا على تجسيد معاناة مرضى الفشل الكلوي بواقعية مفرطة، متخلية عن كل أدوات التجميل لتنقل وجع الشخصية عبر لغة الجسد والنظرات الصامتة التي تفوقت على مئات الجمل الحوارية .

ولم يتوقف التفاعل الجماهيري عند حد التعاطف مع "ريم"، بل امتد للإشادة بالكيمياء الفنية المتجددة التي تجمعها بالنجم أحمد السعدني، حيث يشكل الثنائي معاً "دويتو" إنساني فريد، يعيد للأذهان نجاحاتهما السابقة ولكن بنكهة درامية أكثر نضجاً وعمقاً.

كما تطرق الجمهور إلى جودة النص المكتوب والجهد البحثي الذي قاما به مؤلفا العمل، فضلاً عما قدمته المخرجة المتألفة مريم أبو عوف من واقعية متفردة، جسدت مأساة حقيقية لمرضى يعانون من الفشل الكلوي. 

كما ساهمت المبادرة الوطنية التي أطلقتها دينا الشربيني بالتعاون مع المخرجة مريم أبو عوف في زيادة الزخم حول العمل، حيث أعلنت عن ظهورها بملابس وإكسسوارات من علامات تجارية مصرية (Made in Egypt) بنسبة 100% طوال حلقات المسلسل، في رسالة دعم قوية للصناعة المحلية لاقت استحسان الجمهور ورواد السوشيال ميديا .

مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" من تأليف دينا نجم وسمر عبد الناصر، وإخراج مريم أبو عوف، ويشارك في بطولته صدقي صخر، حسن مالك، وفدوى عابد، ويُعرض حالياً بواقع حلقتين أسبوعياً، وسط توقعات بأن يكون "الحصان الأسود" للدراما العربية في موسم شتاء 2025.

صدقى صخر "لا ترد ولا تستبدل دينا الشربيني احمد السعدنى

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

المتهمين

سرق شنطة بها 8 ملايين جنيه من راكب.. الداخلية تعلن القبض على سائق أتوبيس بشركة شهيرة

قطاع الطيران

لمدة 3 أعوام قادمة.. مصر تقدم خطة العمل الوطنية لقطاع الطيران إلى منظمة الإيكاو

عشية مشتركة للكنائس الأرثوذكسية الشرقية

صلاة عشية مشتركة للكنائس الأرثوذكسية الشرقية | صور

الزراعة

النصف الأول من يناير.. الزراعة: إزالة 53 حالة تعدي وتطهير 13 مسقى و 16 مصرفا

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ

في رابع أيام المرحلة الأولى من "الموجه 28"..إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل الكباب التركي.. بمذاق شهي وخطوات سهلة

طريقة عمل الكباب التركي
طريقة عمل الكباب التركي
طريقة عمل الكباب التركي

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

