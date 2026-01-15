حقيقة طرح جزء ثان من مسلسل لا ترد ولا تستبدل

تحدث الفنان صدقى صخر عن كواليس أحدث مسلسلاته “لا ترد ولا تستبدل” والنجاح الكبير الذى حققه المسلسل وإمكانية طرح جزء جديد من العمل.

وقال صدقى صخر خلال لقائه مع عرب وود ، إن كواليس المسلسل كانت ممتعة والتعاون مع الفنانة دينا الشربيني كان ممتعا لأنها مخلصة لعملها وتحمل روح الدعابة بشكل كبير ومع الفنان احمد السعدني أصلا مؤكدا أن أجواء الكواليس كانت تحمل طابعا مميزا ومليئا بالروح المرحة.

وعن نهاية المسلسل وإمكانية طرح جزء جديد ، قال صدقى صخر إن نهاية المسلسل كانت ذكية ومنطقية جدا ومعنى ان المسلسل حقق نجاحا كبيرا هذا لا يبرر طرح جزء جديد منه ، معلقا: “مش لازم نحلب المسلسل عشان نطلع جزء تاني بالعكس خاصة أن المسلسل يسلط الضوء على أن طه يساعد ريم في رؤية أزمتها الحقيقية فقط وليست إنشاء علاقة بينهما”.

مسلسل لا ترد ولا تستبدل وكان تربع مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" على عرش التريند رقم 1 في مصر، متصدراً قوائم البحث الأكثر تداولاً ومحركات منصة "X" تويتر سابقا، ومختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار جميع النقاد إلى الأداء الاستثنائي للنجمة دينا الشربيني، التي تقدم واحدة من أجرأ وأصدق تجاربها الدرامية من خلال شخصية "ريم".

أشاد النقاد والجمهور على حد سواء بقدرة دينا على تجسيد معاناة مرضى الفشل الكلوي بواقعية مفرطة، متخلية عن كل أدوات التجميل لتنقل وجع الشخصية عبر لغة الجسد والنظرات الصامتة التي تفوقت على مئات الجمل الحوارية .

ولم يتوقف التفاعل الجماهيري عند حد التعاطف مع "ريم"، بل امتد للإشادة بالكيمياء الفنية المتجددة التي تجمعها بالنجم أحمد السعدني، حيث يشكل الثنائي معاً "دويتو" إنساني فريد، يعيد للأذهان نجاحاتهما السابقة ولكن بنكهة درامية أكثر نضجاً وعمقاً.

كما تطرق الجمهور إلى جودة النص المكتوب والجهد البحثي الذي قاما به مؤلفا العمل، فضلاً عما قدمته المخرجة المتألفة مريم أبو عوف من واقعية متفردة، جسدت مأساة حقيقية لمرضى يعانون من الفشل الكلوي.

كما ساهمت المبادرة الوطنية التي أطلقتها دينا الشربيني بالتعاون مع المخرجة مريم أبو عوف في زيادة الزخم حول العمل، حيث أعلنت عن ظهورها بملابس وإكسسوارات من علامات تجارية مصرية (Made in Egypt) بنسبة 100% طوال حلقات المسلسل، في رسالة دعم قوية للصناعة المحلية لاقت استحسان الجمهور ورواد السوشيال ميديا .

مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" من تأليف دينا نجم وسمر عبد الناصر، وإخراج مريم أبو عوف، ويشارك في بطولته صدقي صخر، حسن مالك، وفدوى عابد، ويُعرض حالياً بواقع حلقتين أسبوعياً، وسط توقعات بأن يكون "الحصان الأسود" للدراما العربية في موسم شتاء 2025.