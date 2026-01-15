قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب بكأس عاصمة مصر
تشكيل المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
بعد العقوبات الأمريكية .. ضربة أوروبية جديدة تنتظر إيران
اجتماع طارئ بمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في إيران
مصدر أمنى ينفى الادعاء بالتعدى على نزيل داخل مركز الإصلاح والتأهيل
بسباعية نظيفة .. بتروجت يسحق شباب بيراميدز في كأس عاصمة مصر
دعاء النبي فى ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يجبر الله بخاطرك
كأس عاصمة مصر..الأهلي يسقط أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف
بعد إعلان "ويتكوف" واتفاق الفصائل.. تحرك فلسطيني حاسم في مصر لإدارة قطاع غزة
ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟
سائح فرنسي يكتشف كنزاً ثميناً تحت أقدامه بالصدفة.. ماذا وجد؟
النقل تعلن تحديث أسعار تذاكر القطارات| القائمة الجديدة للصعيد والإسكندرية
البنات بتظلم نفسها .. مادلين طبر تهاجم البوركيني

مادلين طبر
مادلين طبر
سعيد فراج

حلت الفنانة مادلين طبر ضيفة خلال برنامج ورقة بيضا تقديم الاعلامية يمني بدراوي، المذاع علي قناة النهار ، لتتحدث عن أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة وعرض آرائها في بعض المواضيع الفنية.

تحدثت الفنانة مادلين طبر عن نقطة شهرتها وانطلاقها في مصر قائلة، "اعتبر فيلم الطريق إلي إيلات من أهم المحطات الفنية التي قدمتها في مشواري الفني، لأنه فتح لي أبواب جديدة، حيث تعرفت على  الفنان محمد سعد في الطريق الي إيلات، و بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال الفيلم، تعطلت بسبب تأسيسي لشركتي الخاصة ولكن الله وضع في طريقي حرامية نصبوا عليا وتم سرقة الشركة، فاختفيت حوالي ٥ سنوات، وعندما عودت وجدت عالم تاني في الفن".

وعن سبب عدم حصولها علي الجنسية المصرية، "أشعر بنوع من الانتماء الشديد لبلدي مصر، فلم اشعر حتي الوقت الحالي أنني لم احصل علي الجنسية، عشقي لمصر كبير وليس له نهاية".

وعن قلة أعمالها الفنية قالت، "اعتذرت عن أعمال كثيرة  رغم حاجتي للمال، حتي اليوم مازلت اعيش في منزل إيجار، و شعرت أنني أسعي وراء شىء صعب الحدوث، بسبب الكسل، واعتذرت عن عمل مع الفنان محمد هنيدي".

وأشارت إلى أنها تواصل تصوير مسلسل "أنا وهو وهم" ، وهو قصة نسرين طافش، مشيرة إلى أنه من الأعمال المختلفة والمتنوعة وسوف يتم عرضه في رمضان ٢٠٢٦ .

وتحدثت عن المخرج محمد سامي قائلة؛ " تداولت بعض المواقع أخبار تفيد دخول المخرج محمد سامي مجال التمثيل قائلة، "كاتب موهوب ولكنه يكتب بنفس النسيج طوال الوقت، والنهايات تكون متوقعة في أغلب أعماله، وأنا أعجبت بشدة بمسلسل إش إش، لكني أسمع أنه مخرج شديد في لوكيشن التصوير".

وقالت عن الفنانة منة شلبي، " مخارج الحروف بها مشكلة، ولكنها حاولت أن تتجاوز ذلك، ولا ألوم عليها فقط ولكن هناك عدد كبير من هذا الجيب يعاني من تلك المشكلة".

طفولة مادلين طبر

تحدثت مادلين طبر عن مرحلة الطفولة في حياتها قائلة،"والدي كان يتعامل معي بشدة وقسوة شديدة لأنه كان سي سيد، وتزوجت في مرحلة مبكرة في بداية حياتي، ولكني انفصلت عن زوجي بعد ٧ سنوات من الزواج ".

ووجهت رسالة خاصة للمخرجة إيناس الدغيدي بشأن زواجها قائلة،"أنا مع قرارها ، ربنا يهنيها ويسعدها، فهي بحثت عن المودة والعشرة في العلاقة".

هاجمت مادلين الفتيات الاتي ترتدي البوكيني قائلة، "بتظلم نفسها لانها تكون مخنوقة بسبب الملابس، أشعر أنها بداخل كاوتش، تشعر بخنقة شديدة، مشيرة إلى أنها تعرضت لانتقاد كثير عندما ارتدت المايوه".

مادلين طبر الفنانة مادلين طبر يمني بدراوي

