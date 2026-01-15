ألفت إمام: فقدان والدتي كان ألما كبيرا وهذا سبب انفصالي عن زوجي

تحدثت الفنانة ألفت إمام عن ألم فقدان والدتها وانها لن تنسى هذا اليوم مطلقا وعن حبها الأول وسبب انفصالها.

وقالت ألفت إمام خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة: “أنا قولت وقتها لوالدى انا عايزة اروح مع ماما وكنت فعلا مش متخيلة ازاى هنسيبها لوحدها وكنت حزينة جدا لان كل أم هى علامة فارقة فى حياة أولادها بشكل كبير”.

ألفت إمام: لن اندم على قبولى الزوجة الثانية

وتحدثت ألفت إمام عن اول حب فى حياتها وهو ابن الجيران التى احبته فى عمر ١٧ عاما ولكن هذا الحب لن يكتمل ولكنها احبت حبا ناضجا فى سن الثلاثين وقبلت ان تكون زوحة ثانية لانه كان راجل متزوجا ولكنها وصفتها بانه شخص خلوق ومهذب ولن تندم على زواجها منه ، لكن الإنفصال جاء بسبب رغبتها بالعودة القوية للفن مجددا لذلك قرروا الانفصال .

ألفت إمام: لن اندم على قرار الإنجاب مطلقا

وعن قرار عدم انجابها ، قالت ألفت إمام انها لن تندم مطلقا على هذا القرار بعدم الإنجاب مطلقا لان بعد فقد والدتها هى شعرت بالحزن بشكل كبير وقررت ان لا تنجب اطفال حتى لا تتوفى وتتركهم بوجع كبير مدى الحياة.