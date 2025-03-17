ألفت إمام: كواليس نص الشعب اسمه محمد كلها بهجة وتعاون

كشفت الفنانة ألفت إمام عن تفاصيل دورها في مسلسل نص الشعب اسمه محمد، والذي يعرض حالياً في مارثون دراما رمضان 2025

وقالت ألفت إمام لـ صدى البلد: “أجسد شخصية والدة محمد (الفنان عصام عمر)، أم لا تحب الكذب وتنصح محمد بقول الحقيقة دائما”.

وأضافت ألفت إمام: “سعيدة بالعمل مع الفنان عصام عمر لأنه مبدع، وسعيدة بالعمل مع كل فريق العمل والكواليس كلها بهجة وتعاون”.

ينتمي مسلسل “نص الشعب اسمه محمد” إلى فئة المسلسلات القصيرة (15 حلقة)، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي حول محمد، وهو شاب بسيط يعمل مهندس تكييف، لكن حياته العادية تنقلب رأسًا على عقب؛ عندما يجد نفسه متورطًا في قصة حب مع فتاة أخرى رغم زواجه، ما يضعه أمام تحديات غير متوقعة.

مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بعرض يومياً على "MBC مصر"، 9:00 مساءً، ويُعاد وعلى "MBC مصر2"، 12:00 منتصف الليل، ويُعاد على “MBC مصر دراما" الساعة 3:00 عصراً، و 8:00 مساءً.