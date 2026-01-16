قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أقل سعر دولار اليوم 16-1-2026

الدولار
الدولار
محمد يحيي

سجل أدني سعر دولار مقابل الجنيه؛ ثباتًا في أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 16-1-2026 داخل السوق الرسمية.

آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم

وجاء أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم

بنوك تبيع الدولار بسعر أقل

وتضمن أدني سعر دولار في بنك القاهرة الحكومي وذلك منذ آخر تداول مسجل في الجهاز المصرفي.

استقرار العملة الأجنبية

وشهد سعر الدولار ثباتًا في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 16-1-2026؛ على مستوي السوق الرسمية.

الدولار يستقر

وبلغ سعر الدولار  عند درجات ثابتة نظرًا لتعطل العمل في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

لماذا استقر الدولار

مع اعلان البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك المصرية نظرًا لبدء مواعيد إجازة الجهاز المصرفي اعتبارًا من اليوم الجمعة وحتي مساء غداً السبت؛ فإن سعر الدولار لايزال جامدًا دون تحرك.

ارتفاع طفيف

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات مساء أمس  على مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

الدولار يرتفع

وصعد سعر الدولار أمام الجنيه مقدار 9 قروش على الأقل ليعوض بذلك خسائره علي امتداد الأسبوعي الجاري.

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل آخر تحديث سجله الدولار نحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع

الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لآخر تداول في البنك المركزي المصري نحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47.14 جنيه للشراء و 47.24 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، الكويت الوطني، كريدي أجريكول"

سعر الدولار مقابل الجنيه

وبلغ سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو  47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، HSBC، ميد بنك، البركة، أبوظبي التجاري، المصري لتنمية الصادرات"

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، الإسكندرية، العقاري المصري العربي، التعمير والاسكان، نكست".

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، فيصل الاسلامي، مصصر، التجاري الدولي CIB،المصرف العربي الدولي، العربي الإفريقي الدولي، بيت التمويل الكويتي، الأهلي الكويتي".

سعر الدولار في مصر

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.26 جنيه للشراء و 47.36 جنيه للبيع في بنك سايب

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

البنك المركزي

وظائف في البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري عن إتاحة فرصة عمل جديدة لديه وتتبع قطاع الرقابة الميدانية.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن توفير فرصة العمل في وظيفة " مفتش ميداني" وتتضمن مهمة ممن يتم اختيارهم للعمل؛ المشاركة ضمن فرق التفتيش المسؤولة عن تقييم المخاطر وكفاية بيئة الرقابة الداخلية لدى الجهات الخاضعة لإشراف البنك المركزي.

مهام الوظيفة

تتضمن مهام الوظيفة:

  • التعاون مع فريق التفتيش في الاجتماعات التي تُعقد مع مسؤولي الجهة محل التفتيش لفهم آليات عملها التشغيلية وتحديد المخاطر المرتبطة بها، وذلك وفقًا لمنهجية التفتيش القائمة على المخاطر.
  • الالتزام الصارم بكافة برامج التفتيش وضمان إنجاز جميع المهام المكلف بها في المواعيد المحددة.
  • جمع ومراجعة وتحليل أدلة التفتيش لتقييم مستوى التزام الجهات الخاضعة للإشراف بالتعليمات الرقابية والقوانين واللوائح ذات الصلة.
  • المساهمة في إعداد تقارير التفتيش التي تعكس نتائج الفحص وتقييم المخاطر والتوصيات والإجراءات التصحيحية المقترحة.
  • المشاركة في إعداد أو تحديث برامج التفتيش.
  • المساهمة في مراجعة مسودات التعليمات الرقابية وتقديم الرأي الفني قبل اعتمادها بصورتها النهائية.
سعر الدولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم أقل سعر دولار اليوم اخبار مصر مال واعمال سعر الدولار في البنك المركزي المصري الدولار في البنوك إجازة البنوك

