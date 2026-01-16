هاني سعيد: لا وقت للتعديلات.. ويجب استمرار حسام حسن مع المنتخب

أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن هزيمة منتخب مصر لا يتحملها المدير الفني وحده، مشددًا على أن المسؤولية تقع على عاتق المنظومة بالكامل، سواء لاعبين أو جهازًا فنيًا.

وقال هاني سعيد، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع على قناة MBC مصر 2: «هزيمة مصر يتحملها الجميع، مش المدير الفني فقط، المنظومة كاملة».

وأوضح أن المدير الفني يمتلك خطة وفكرة واضحة، لكن التنفيذ داخل الملعب قد يختلف، مضيفًا: «المدير الفني بيكون عنده خطة وفكرة، لكن ممكن اللاعبين يفشلوا في تطبيق التعليمات، وفي النهاية الهزيمة يتحملها الجميع.. اللاعبين والجهاز الفني».

وتحدث هاني سعيد عن توقعات الشارع الرياضي قبل البطولة، قائلًا: «الجميع في مصر كان شايف إن المنتخب مش هيصل للأدوار النهائية، وكان متوقع ده من خلال الأداء، لكن بعد الأداء أمام كوت ديفوار زاد الطموح لحصد لقب البطولة».

وأشار إلى الجوانب الخططية خلال المباريات، موضحًا: «لعبنا بخطة غير متوقعة، والظروف خدمتنا ونجحنا في المطلوب أمام كوت ديفوار، لكن في لقاء السنغال كان لابد من تعديل الطريقة، ووجدنا إن السنغال لم تكن متسرعة وسجلت الهدف في الدقائق الأخيرة ونجحت خطة المدرب السنغالي».

واختتم هاني سعيد تصريحاته بالتأكيد على عدم وجود وقت لإجراء تغييرات فنية، قائلًا: «مفيش وقت لإجراء تعديلات فنية، وأنا أفضل استمرار حسام حسن، وبشوف إن قدرات لاعبي المنتخب تقدر تقدم نتائج أفضل من اللي ظهر عليها المنتخب».