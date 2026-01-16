كوشنر: اليوم بداية تاريخية جديدة في الشرق الأوسط

علق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) قائلاً إن "اليوم يمثل بداية تاريخية جديدة في الشرق الأوسط".



وتستلزم هذه المرحلة تشكيل قوة دولية لاستقرار غزة (ISF) تُساند الشرطة الفلسطينية وتتيح لإسرائيل الشروع في الانسحاب من المناطق التي لا تزال تحتلها. غير أن عددًا محدودًا من الدول أبدى استعدادًا للمشاركة في هذه القوة، وهو ما يجعل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار أكثر تعقيدًا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إننا سنضمن اتفاقية شاملة لنزع السلاح مع حماس بدعم من مصر وتركيا وقطر.

وأضاف ترامب وفقا لما نقلته القاهرة الإخبارية: بصفتي رئيس مجلس السلام في غزة أدعم الحكومة التكنوقراطية الفلسطينية المعينة حديثا واللجنة الوطنية لإدارة غزة خلال مرحلتها الانتقالية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منشور على شبكة تروث سوشيال الاجتماعية، عن إنشاء "مجلس السلام" المكلف بإدارة قطاع غزة، وذلك بعد يوم واحد من إعلان مبعوثه ستيف ويتكوف بدء المرحلة الثانية من خطة مستقبل القطاع.

وكتب ترامب: "يشرفني أن أعلن عن تأسيس 'مجلس السلام'، وسيتم الإعلان عن أعضائه قريبا"، مضيفًا: "وأستطيع أن أؤكد بثقة أن هذا المجلس هو الأروع والأكثر شهرة على الإطلاق".



وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بدء المرحلة الثانية من الخطة، مشيرًا إلى أنها "تؤسس إدارة انتقالية تضم خبراء فلسطينيين في غزة، وتشمل خطوات نزع السلاح وإعادة الإعمار".



وأكد بيان مشترك للوسطاء، مصر وقطر وتركيا، أن اللجنة الفلسطينية ستتألف من 15 عضوًا، برئاسة الدكتور علي شعث، نائب وزير سابق في السلطة الفلسطينية، والمسؤول عن تطوير المناطق الصناعية سابقًا، ليكون أبرز شخصية في قيادة المرحلة الانتقالية.



وبموجب الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة، تتولى اللجنة إدارة القطاع مؤقتًا إلى حين انتقال المسؤولية إلى سلطة فلسطينية مُعاد إصلاحها، في خطوة قد تفتح الطريق أمام ما تصفه الخطة بأنه "مسار موثوق لتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم".