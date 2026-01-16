نسبة امتلاء 81% .. أكثر من 7 ملايين مقعد وفرته إيركايرو خلال عام 2025

واصلت شركة إيركايرو الذراع منخفض التكلفة للناقل الوطني مصر للطيران، والتابعة لوزارة الطيران المدني، تحقيق معدلات تشغيل مرتفعة خلال عام 2025، بما يعكس كفاءة الأداء التشغيلي وتنامي دور الشركة داخل شبكة الطيران المصرية والإقليمية.

39 طائرة في أسطول إيركايرو

وخلال عام 2025، نما أسطول طائرات إيركايرو، حيث بلغ أسطول الشركة 39 طائرة، تُسيّر رحلاتها إلى شبكة واسعة تضم (82 ) وجهة دولية و (9) وجهة داخلية، بما يسهم في تعزيز الربط الجوي بين المقاصد السياحية المصرية ومختلف دول العالم.

قامت الشركة بتشغيل عدد 460 رحلة أسبوعيًا، وبلغت عدد ساعات التشغيل 141,146 ساعة، بما يعكس انتظام الحركة الجوية وكفاءة منظومة التشغيل.

وفيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية، وفّرت إيركايرو عدد 7,260,195 مقعدًا، ونقلت على متن رحلاتها 5,821,204 راكبًا، محققة معدل امتلاء بلغ 81%، وهو مؤشر إيجابي يؤكد على ارتفاع معدلات التشغيل.

ودعماً للحركة السياحية، وفي إطار دعم الدولة لتنشيط الحركة السياحية، أسهمت شركة إيركايرو في نقل نحو 2.7 مليون راكب م الى إلى مناطق الجذب السياحي المصرية، شملت: الغردقة، شرم الشيخ، مرسى علم، الأقصر، أسوان، العلمين، ومطروح من أوروبا ووسط آسيا

باجمالى عدد رحلات 16,472 رحلة ، بمعدل امتلاء مرتفع بلغ 87 %.