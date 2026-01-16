قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار اليوم الجمعة 16-1-2026
قاض أمريكي يصف ترامب بالمستبد ويمنع إدارته من الانتقام من الأكاديميين
انفجار كوني مذهل.. ناسا توثق لحظة غير مسبوقة على سطح الشمس
خلاف مالي يعطل تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن
أسعار الدواجن خلال رمضان.. مفاجأة سارة للمواطنين
ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
وزير الخارجية: موقف مصر ثابت تجاه لبنان ونرفض المساس بسيادته
هل صيام اليوم 27 رجب ثوابه يعادل 5 سنوات؟.. الإفتاء توضح صحة الحديث
موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث ببطولة أمم أفريقيا
الحكم على رئيس كوريا الجنوبية السابق بالسجن خمس سنوات
أخبار البلد

نسبة امتلاء 81% .. أكثر من 7 ملايين مقعد وفرته إيركايرو خلال عام 2025

إيركايرو
إيركايرو
نورهان خفاجي

واصلت شركة إيركايرو الذراع منخفض التكلفة للناقل الوطني مصر للطيران، والتابعة لوزارة الطيران المدني، تحقيق معدلات تشغيل مرتفعة خلال عام 2025، بما يعكس كفاءة الأداء التشغيلي وتنامي دور الشركة داخل شبكة الطيران المصرية والإقليمية.

39 طائرة في أسطول إيركايرو

وخلال عام 2025، نما أسطول طائرات إيركايرو، حيث بلغ أسطول الشركة 39 طائرة، تُسيّر رحلاتها إلى شبكة واسعة تضم (82 ) وجهة دولية و (9) وجهة داخلية، بما يسهم في تعزيز الربط الجوي بين المقاصد السياحية  المصرية ومختلف دول العالم.

قامت الشركة بتشغيل عدد 460 رحلة أسبوعيًا، وبلغت عدد ساعات التشغيل 141,146 ساعة، بما يعكس انتظام الحركة الجوية وكفاءة منظومة التشغيل.

وفيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية، وفّرت إيركايرو عدد 7,260,195 مقعدًا، ونقلت على متن رحلاتها 5,821,204 راكبًا، محققة معدل امتلاء بلغ 81%، وهو مؤشر إيجابي  يؤكد على ارتفاع  معدلات التشغيل.

ودعماً  للحركة السياحية، وفي إطار دعم الدولة لتنشيط الحركة السياحية، أسهمت شركة إيركايرو في نقل نحو 2.7 مليون راكب م الى إلى مناطق الجذب السياحي المصرية، شملت: الغردقة، شرم الشيخ، مرسى علم، الأقصر، أسوان، العلمين، ومطروح من  أوروبا ووسط آسيا
باجمالى عدد رحلات 16,472 رحلة ، بمعدل امتلاء مرتفع بلغ 87 %.

إيركايرو وزارة الطيران مصر للطيران المطارات المصرية

