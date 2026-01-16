رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك والصرافات، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك، وهو ما عكس استقرارًا مؤقتًا في حركة التداول الرسمية للعملة الأمريكية على أخر تحديث أمس الخميس.

سعر الدولار اليوم في مصر

أظهرت مؤشرات سوق الصرف أن سعر الدولار ظل يدور حول نفس المستويات التي سُجلت خلال جلسات العمل السابقة، حيث بلغ متوسط السعر المتداول نحو 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع، دون تسجيل تحركات مفاجئة أو تقلبات حادة، في مشهد يعكس توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب.





ويأتي هذا الاستقرار في ظل توقف التعاملات المباشرة داخل الفروع البنكية بسبب عطلة نهاية الأسبوع، مع استمرار رصد الأسعار المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك وشاشات التداول المعتمدة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، الذي يُعد المرجع الأساسي للتسعير الرسمي، استقر الدولار عند مستوى 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

داخل أكبر بنكين حكوميين في مصر، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، جاء سعر الدولار متطابقًا تقريبًا مع متوسط السوق، حيث سجل 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع في كلا البنكين.

كما سجل بنك القاهرة نفس المستويات تمامًا، عند 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في البنوك الخاصة

في بنك التعمير والإسكان ارتفع السعر نسبيًا مقارنة ببعض البنوك الأخرى، حيث بلغ 47.43 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع، ليكون من بين أعلى المعدلات المعلنة خلال تعاملات اليوم.

أما بنك البركة الإسلامي فسجل سعرًا أقل قليلًا من المتوسط، عند 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع، بينما جاء سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع.

وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، ظهر أعلى سعر معلن بين البنوك خلال تعاملات الجمعة، حيث بلغ 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع، ما يعكس اختلافات طفيفة في سياسات التسعير بين البنوك الخاصة.

أسعار الدولار في بنوك أخرى

سجل المصرف العربي الدولي سعر 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المعلن في بنك قناة السويس.

أما بنك الإسكندرية فكان من بين الأقل تسعيرًا للدولار اليوم، حيث بلغ 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

وفي بنك الكويت الوطني، استقر السعر عند 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع، ليظل قريبًا من متوسط السوق الرسمي.



قفزة جديدة في صافي الاحتياطيات الأجنبية

أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 50.216 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 50.071 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر من العام نفسه، بزيادة قدرها 145 مليون دولار خلال شهر واحد فقط.



تحويلات المصريين بالخارج تحقق رقمًا تاريخيًا

في موازاة ذلك، كشف البنك المركزي عن طفرة غير مسبوقة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث ارتفعت خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 بنسبة 42.5% لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار، مقارنة بـ 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، مسجلة أعلى قيمة تاريخية على الإطلاق.

قفزة شهرية لافتة في نوفمبر

وعلى المستوى الشهري، سجلت تحويلات المصريين بالخارج في نوفمبر 2025 ارتفاعًا بنسبة 39.9% لتبلغ نحو 3.6 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار في نوفمبر 2024، وهو ما يعكس زخماً متصاعداً في تدفقات النقد الأجنبي مع اقتراب نهاية العام