تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب بكأس عاصمة مصر
تشكيل المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
بعد العقوبات الأمريكية .. ضربة أوروبية جديدة تنتظر إيران
اجتماع طارئ بمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في إيران
مصدر أمنى ينفى الادعاء بالتعدى على نزيل داخل مركز الإصلاح والتأهيل
بسباعية نظيفة .. بتروجت يسحق شباب بيراميدز في كأس عاصمة مصر
دعاء النبي فى ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يجبر الله بخاطرك
كأس عاصمة مصر..الأهلي يسقط أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف
بعد إعلان "ويتكوف" واتفاق الفصائل.. تحرك فلسطيني حاسم في مصر لإدارة قطاع غزة
ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟
سائح فرنسي يكتشف كنزاً ثميناً تحت أقدامه بالصدفة.. ماذا وجد؟
النقل تعلن تحديث أسعار تذاكر القطارات| القائمة الجديدة للصعيد والإسكندرية
رسميا الآن.. سعر الدولار اليوم الخميس 15/1/2026

سعر الدولار
سعر الدولار
عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 15/1/2026 أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي بعد ختام التعاملات الرسمية، وسط ترقب واضح من الأسواق والمتعاملين مع العملة الأجنبية.

تحديث سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار وفق بيانات البنك المركزي المصري عند ختام التعاملات 47.27 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، وهو مستوى يعكس ثباتًا نسبيًا مقارنة بجلسات سابقة، مع استمرار متابعة حركة العملة داخل البنوك.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

سعر الدولار في البنوك 

استقر سعر الدولار في عدد من البنوك الكبرى دون فروق ملحوظة: 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

47.24 جنيه للشراء
47.34 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

47.24 جنيه للشراء
47.34 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

47.24 جنيه للشراء
47.34 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

47.24 جنيه للشراء
47.34 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

47.24 جنيه للشراء
47.34 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم

يعكس هذا الاستقرار النسبي في سعر الدولار توازنًا مؤقتًا بين العرض والطلب داخل السوق ، مع استمرار متابعة المستثمرين والتجار لتحركات العملة الأجنبية، خاصة في ظل ارتباطها المباشر بأسعار السلع الأساسية، الواردات، والتضخم.

كما تشير بيانات اليوم إلى أن الفروق بين سعر الشراء والبيع ما زالت ضمن الحدود المعتادة في القطاع المصرفي، وهو ما يساعد على تقليل التقلبات الحادة داخل السوق ويعزز الثقة النسبية لدى المتعاملين.

قفزة جديدة في صافي الاحتياطيات الأجنبية

أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 50.216 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 50.071 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر من العام نفسه، بزيادة قدرها 145 مليون دولار خلال شهر واحد فقط.
 

تحويلات المصريين بالخارج تحقق رقمًا تاريخيًا

في موازاة ذلك، كشف البنك المركزي عن طفرة غير مسبوقة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث ارتفعت خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 بنسبة 42.5% لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار، مقارنة بـ 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، مسجلة أعلى قيمة تاريخية على الإطلاق.

قفزة شهرية لافتة في نوفمبر

وعلى المستوى الشهري، سجلت تحويلات المصريين بالخارج في نوفمبر 2025 ارتفاعًا بنسبة 39.9% لتبلغ نحو 3.6 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار في نوفمبر 2024، وهو ما يعكس زخماً متصاعداً في تدفقات النقد الأجنبي مع اقتراب نهاية العام.

