رسميا الآن.. سعر الدولار اليوم الخميس 15/1/2026

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 15/1/2026 أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي بعد ختام التعاملات الرسمية، وسط ترقب واضح من الأسواق والمتعاملين مع العملة الأجنبية.

تحديث سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار وفق بيانات البنك المركزي المصري عند ختام التعاملات 47.27 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، وهو مستوى يعكس ثباتًا نسبيًا مقارنة بجلسات سابقة، مع استمرار متابعة حركة العملة داخل البنوك.





سعر الدولار في البنوك

استقر سعر الدولار في عدد من البنوك الكبرى دون فروق ملحوظة:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

47.24 جنيه للشراء

47.34 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

47.24 جنيه للشراء

47.34 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

47.24 جنيه للشراء

47.34 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

47.24 جنيه للشراء

47.34 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

47.24 جنيه للشراء

47.34 جنيه للبيع



يعكس هذا الاستقرار النسبي في سعر الدولار توازنًا مؤقتًا بين العرض والطلب داخل السوق ، مع استمرار متابعة المستثمرين والتجار لتحركات العملة الأجنبية، خاصة في ظل ارتباطها المباشر بأسعار السلع الأساسية، الواردات، والتضخم.

كما تشير بيانات اليوم إلى أن الفروق بين سعر الشراء والبيع ما زالت ضمن الحدود المعتادة في القطاع المصرفي، وهو ما يساعد على تقليل التقلبات الحادة داخل السوق ويعزز الثقة النسبية لدى المتعاملين.

قفزة جديدة في صافي الاحتياطيات الأجنبية

أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 50.216 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 50.071 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر من العام نفسه، بزيادة قدرها 145 مليون دولار خلال شهر واحد فقط.



تحويلات المصريين بالخارج تحقق رقمًا تاريخيًا

في موازاة ذلك، كشف البنك المركزي عن طفرة غير مسبوقة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث ارتفعت خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 بنسبة 42.5% لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار، مقارنة بـ 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، مسجلة أعلى قيمة تاريخية على الإطلاق.

قفزة شهرية لافتة في نوفمبر

وعلى المستوى الشهري، سجلت تحويلات المصريين بالخارج في نوفمبر 2025 ارتفاعًا بنسبة 39.9% لتبلغ نحو 3.6 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار في نوفمبر 2024، وهو ما يعكس زخماً متصاعداً في تدفقات النقد الأجنبي مع اقتراب نهاية العام.