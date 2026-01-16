أعلى سعر دولار اليوم 16-1-2026

استقر سعر أغلى دولار مسجل أمام الجنيه مع بدء تعاملات اليوم الجمعة الموافق 16-1-2026 داخل السوق الرسمية.

آخر تحديث لأكبر سعر دولار اليوم

وصل آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.26 جنيه للشراء و 47.36 جنيه للبيع.

لماذا استقر الدولار

مع اعلان البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك المصرية نظرًا لبدء مواعيد إجازة الجهاز المصرفي اعتبارًا من اليوم الجمعة وحتي مساء غداً السبت؛ فإن سعر الدولار لايزال جامدًا دون تحرك.

ارتفاع طفيف

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات مساء أمس على مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

بنوك تبيع الدولار بسعر مرتفع

وجاء سعر أكبر دولار أمام الجنيه في أحد البنوك الخاصة من أبرزها بنك سايب

استقرار العملة الأجنبية

وشهد سعر الدولار ثباتًا في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 16-1-2026؛ على مستوي السوق الرسمية.

الدولار يستقر

وبلغ سعر الدولار عند درجات ثابتة نظرًا لتعطل العمل في الجهاز المصرفي.

الدولار يرتفع

وصعد سعر الدولار أمام الجنيه مقدار 9 قروش على الأقل ليعوض بذلك خسائره علي امتداد الأسبوعي الجاري.

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل آخر تحديث سجله الدولار نحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع

الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لآخر تداول في البنك المركزي المصري نحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.14 جنيه للشراء و 47.24 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع في بنوك “ التنمية الصناعية، الكويت الوطني، كريدي أجريكول”

وبلغ سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، HSBC، ميد بنك، البركة، أبوظبي التجاري، المصري لتنمية الصادرات"

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، الإسكندرية، العقاري المصري العربي، التعمير والاسكان، نكست".

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، فيصل الاسلامي، مصصر، التجاري الدولي CIB،المصرف العربي الدولي، العربي الإفريقي الدولي، بيت التمويل الكويتي، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.26 جنيه للشراء و 47.36 جنيه للبيع في بنك سايب

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وظائف في البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري عن إتاحة فرصة عمل جديدة لديه وتتبع قطاع الرقابة الميدانية.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن توفير فرصة العمل في وظيفة " مفتش ميداني" وتتضمن مهمة ممن يتم اختيارهم للعمل؛ المشاركة ضمن فرق التفتيش المسؤولة عن تقييم المخاطر وكفاية بيئة الرقابة الداخلية لدى الجهات الخاضعة لإشراف البنك المركزي.

مهام الوظيفة

تتضمن مهام الوظيفة: