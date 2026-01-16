اتحاد الكرة يحسم مصير حسام حسن

حسم اتحاد الكرة مصير الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن عقب الخسارة أمام السنغال في نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وكشف الإعلامي جمال الغندور، أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، حرص على الاجتماع بأعضاء مجلس الإدارة، مؤكداً استمرار الدعم الكامل لـ حسام حسن وجهازه المعاون واللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الغندور إلى أن أبو ريدة أكد أن حسام حسن سيقود منتخب مصر في مشواره نحو كأس العالم، مع التعهد بتوفير جميع المتطلبات الفنية اللازمة، من أجل تحسين الأداء وتعويض الإخفاق في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفي ختام حديثه، أوضح الغندور أن رئيس اتحاد الكرة طالب الجهاز الفني بإغلاق ملف مباراة السنغال والتركيز على مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.