بحضور وزراء ومسؤولين.. الأزهر الشريف يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

أقام الأزهر الشريف، أمس، احتفالًا رسميًّا بذكرى الإسراء والمعراج، وذلك بالجامع الأزهر الشريف، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ونخبة من قيادات وعلماء الأزهر الشريف، على أن تُبث فعاليات الاحتفال عبر التلفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم.

وشهد الاحتفال حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، في مقدمتهم: وزير الأوقاف، ومحافظ القاهرة، ومفتي الجمهورية، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد من الشخصيات العامة.

وتضمن برنامج الاحتفال تلاوة قرآنية وابتهالات دينية، كما تُلقى كلمتان علميتان؛ الأولى للدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والثانية للدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، تتناولان معاني ودلالات معجزة الإسراء والمعراج، وما تحمله من دروس إيمانية وتربوية.

وجاء هذا الاحتفال في إطار حرص الأزهر الشريف على إحياء المناسبات الدينية الكبرى، وتعزيز الدور العلمي والدعوي للمؤسسة الأزهرية في ترسيخ الفهم الصحيح والتوعية الدينية.