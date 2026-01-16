بحضور وزراء ومسؤولين.. الأزهر الشريف يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسن: أتمني زيادة أعداد المحترفين.. ومواجهة نيجيريا قوية للغاية.. فيديو
أحد أبطال حرب أكتوبر.. من هو الحاج عوض هدل شيخ مشايخ البشارية الذي وافته المنية اليوم؟
مهندس بأسوان: مشروع بنبنان قدرته تمثل 80% من إنتاج السد العالي
حسام حسن: تأثرنا بالإصابات في أمم إفريقيا واللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا.. فيديو
بعد دعوة الجيش السوري.. انشقاق 6 عناصر من تنظيم قسد على جبهة دير حافر
حسام حسن: فزنا بأمم أفريقيا 7 مرات وسنقاتل أمام نيجيريا.. فيديو
رئيس لجنة إدارة غزة: خدمة الأطفال والنساء الثكالى والشيوخ والجرحى أولوياتنا
وزيرة البيئة تناقش آليات تنفيذ مشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس
لحظة انسحاب البعثة الإعلامية المصرية من مؤتمر مدرب نيجيريا.. فيديو
تريزيجيه يعتذر للشعب المصري: لن نتنازل عن برونزية أمم إفريقيا | فيديو
منارة إسلامية تزين المقطم.. كل ما تريد معرفته عن مسجد العزيز الحكيم
بعد تصدرها التريند| تعليق لافتة صلي على النبي.. خلال افتتاح المسجد الغربي بني حكم بسمالوط بالمنيا
الأزهر الشريف يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

محمد صبري عبد الرحيم

أقام الأزهر الشريف، أمس، احتفالًا رسميًّا بذكرى الإسراء والمعراج، وذلك بالجامع الأزهر الشريف، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ونخبة من قيادات وعلماء الأزهر الشريف، على أن تُبث فعاليات الاحتفال عبر التلفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم.

وشهد الاحتفال حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، في مقدمتهم: وزير الأوقاف، ومحافظ القاهرة، ومفتي الجمهورية، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد من الشخصيات العامة.

وتضمن برنامج الاحتفال تلاوة قرآنية وابتهالات دينية، كما تُلقى كلمتان علميتان؛ الأولى للدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والثانية للدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، تتناولان معاني ودلالات معجزة الإسراء والمعراج، وما تحمله من دروس إيمانية وتربوية.

وجاء هذا الاحتفال في إطار حرص الأزهر الشريف على إحياء المناسبات الدينية الكبرى، وتعزيز الدور العلمي والدعوي للمؤسسة الأزهرية في ترسيخ الفهم الصحيح والتوعية الدينية.

