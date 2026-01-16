رتيبة النتشة: لجنة إدارة غزة فرصة فلسطينية لمرحلة جديدة تتجاوز الإغاثة

قالت الدكتورة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني، إن الفلسطينيين يأملون أن تخرج لقاءات القاهرة الخاصة باجتماعات لجنة التكنوقراط بإطار عمل واضح وصلاحيات حقيقية، تُمكّن اللجنة من القيام بدورها، وعلى رأسه أولوية الإغاثة في قطاع غزة، في ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية.

وأوضحت النتشة، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المطلوب فلسطينيًا هو أن تمتلك اللجنة صلاحيات فعلية تجعلها أشبه بحكومة أو سلطة انتقالية، قادرة على توحيد المشروع الوطني الفلسطيني بين قطاع غزة والضفة الغربية في إطار دولة فلسطينية واحدة، مؤكدة أهمية ألا يقتصر دور اللجنة على إدارة ملف الإغاثة الإنسانية فقط، رغم كونه أولوية طارئة في الوقت الراهن.

الانسحاب من قطاع غزة

وأضافت عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني أن لجنة التكنوقراط تواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها التعنت الإسرائيلي فيما يتعلق بالانسحاب من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية وفق البروتوكول الإنساني المتفق عليه منذ يناير 2025، والذي جرى التأكيد عليه أكثر من مرة، بما في ذلك اتفاقية وقف إطلاق النار الأخيرة.

وقف إطلاق نار حقيقي

وأكدت رتيبة النتشة أن المطلوب هو وقف إطلاق نار حقيقي، إلى جانب تمكين فعلي للجنة من أداء مهامها الإدارية والإغاثية داخل قطاع غزة، بما يتيح لها أيضًا لعب دور في رسم مستقبل سياسي فلسطيني لإدارة القطاع، بعيدًا عن الحلول المؤقتة أو الجزئية.