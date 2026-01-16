إصابة شخص باختناق في حريق بسوق السمك وسط الإسكندرية

أصيب مواطن باختناق إثر نشوب حريق محدود، اليوم الجمعة، في سوق السمك بمنطقة بحري بالإسكندرية.

كان قسم شرطة الجمرك، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ بنشوب حريق في 74 شارع النقراشي بوكالة الليمون بسوق السمك، وانتقل ضباط وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق محدود بمدخنة شواية أسماك بمحل بالسوق المشار إليه، وجرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وأسفر الحريق عن إصابة مواطن باختناق وجرى نقله إلى مستشفى الأوقاف، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.