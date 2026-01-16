الوفد يدعو المجتمع المدني لمتابعة انتخابات رئاسة الحزب 30 يناير

أكدت اللجنة المشرفة على إنتخابات رئاسة حزب الوفد، برئاسة النائب الوفدى المستشار طارق عبد العزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أن العملية الإنتخابية التى ستعقد لإختيار رئيس الوفد فى ٣٠ يناير ٢٠٢٦ ،ستكون نبراسا للديمقراطية ،وتتسم بالحيادية والشفافية ،والإستقلالية ،وإيمانا من اللجنة بأن الدولة المصرية تبذل كل الجهد لتقوية الأحزاب وترسيخ مبادئها ورغبة من حزب الوفد فى تصدير مشهد حضارى ،وصورة مشرفة للممارسة الديمقراطية داخل حزب الوفد ،لخروج إنتخابات حرة ومباشرة ،تتسم بالحياد والشفافية ،لإختيار رئيس الحزب الذى يمثل أعلى درجة تنظيمية داخل المؤسسة الحزبية.

وقررت اللجنة ، دعوة كل الأحزاب المصرية ومنظمات حقوق الإنسان ،والمجلس القومى للمرأة ،والمجلس القومى لحقوق الإنسان ،وكافة وكالات الأنباء العالمية والمحلية والصحف العالمية التى لها مكاتب فى القاهرة ،الهيئة الوطنية للإعلام ،والهيئة الوطنية للصحافة،،ونقابات الصحفيين ،والمهندسين ،والأطباء والصيادلة، والمحامين ،وكل النقابات المهنية والعمالية، وممثلين لمجلسى النواب والشيوخ ،وممثل البرلمان العربى ،والعديد من الأحزاب العالمية والعربية والأفريقية،التى بينها وبين حزب الوفد علاقات تاريخية ،لحضور مندوبيهم لمراقبة العملية الإنتخابية التى ستجرى يوم الجمعة ٣٠ يناير ٢٠٢٦ ،للوقوف على مدى مصداقية وشفافية وحيادية،وديمقراطية العملية الإنتخابية ،التى يجريها حزب الوفد ، وجاري مخاطبة كل هذه الهيئات وإصدار تصاريح من اللجنة لمندوبيهم للحضور لمتابعة العملية الانتخابية.