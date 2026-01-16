مطار مرسى علم الدولي يستقبل آلاف السائحين الأسبوع المقبل

يشهد مطار مرسى علم الدولي جنوب محافظة البحر الأحمر، خلال الأسبوع المقبل، توافد الآلاف من السائحين، وذلك وفقًا لجداول تشغيل الرحلات الجوية المعلنة، بداية من غدٍ السبت وحتى الجمعة المقبلة.

ومن المقرر أن يستقبل المطار عشرات الرحلات الجوية الدولية القادمة من عدد من الدول الأوروبية، حيث تشير جداول التشغيل إلى استقبال ما يقرب من 180 رحلة طيران، تقل نحو 23 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة.

وتشمل الرحلات القادمة مطارات 12 دولة أوروبية، من بينها إيطاليا وألمانيا والتشيك وبولندا وبلجيكا وهولندا وسويسرا ولوكسمبورج والمجر وليتوانيا والنمسا، في إطار الانتعاش الملحوظ لحركة السياحة الوافدة إلى مدينة مرسى علم خلال الموسم السياحي الحالي.

وفي السياق ذاته، أكد أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم أنهت استعداداتها لاستقبال هذا التدفق السياحي الكبير، مشيرًا إلى حرص إدارات الفنادق على استقبال السائحين بالورود وتقديم أفضل مستويات الخدمة.

وأوضح العماري أن الفنادق تنظم برامج ترفيهية متنوعة، تشمل فقرات فنية واستعراضية ومهرجانات على الشواطئ، بهدف توفير أجواء ترفيهية مميزة للسائحين وتعزيز الجذب السياحي لشواطئ مرسى علم، بما يسهم في دعم الحركة السياحية وزيادة نسب الإشغال خلال الفترة المقبلة.