قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. عرض أوروبي من الدوريات الكبرى يعطل تجديد نجم الأهلي
أخبار التوك شو| كواليس خطيرة يكشفها مصطفى بكري عن ثورة يناير .. حسن عبد الرحمن: تدخل الرئيس السيسي صحّح مسار الانتخابات البرلمانية
4 مباريات قوية فى ختام الجولة السابعة بكأس عاصمة مصر اليوم
أسعار السكر والزيت والدقيق في التموين اليوم السبت 17-1-2026
الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو
موعد مباراة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
أسامة حسن يوجه رسالة دعم لـ حسن شحاتة: ربنا يشفيك ويعافيك
عاهد بسيسو: رؤية حكومة فلسطين لإعادة إعمار غزة مبنية على الخطة المصرية
نداء عاجل من الجيش السوري بعدم دخول المدنيين إلى ريف حلب
تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا.. وموعد المباراة والقنوات الناقلة
هل مر النبي على مصر في ليلة الإسراء والمعراج؟.. علي جمعة: زارها مرتين
أحزاب: المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ تعكس محورية الدور المصري في دعم الدولة الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد في «القانون والحياة».. 26 يناير

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تشهد فعاليات الانعقاد الثالث من سلسلة «القانون والحياة»، يوم الاثنين 26 يناير 2026، مناقشة موسعة ومتخصصة لقانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ويأتي الانعقاد الثالث استجابة لرغبة الغالبية العظمى من المشاركين في الفعاليات السابقة، حيث يتصدر جدول أعماله بحث الأحكام والإجراءات المستحدثة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد باعتبارها المحور الرئيس للقاء، مع استكمال النقاش حول قضية «تكوين المحامي الجنائي بين العلم والموهبة والصنعة».

ويحل ضيفًا على اللقاء الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، والمحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، في حوار قانوني موسع يستضيفه ويديره إبراهيم عبدالعزيز سعودي، رئيس المجلس العربي للتنمية القانونية.

الأسس العلمية والعملية لتكوين المحامي الجنائي

وينقسم اللقاء إلى محورين أساسيين، يتناول أولهما الأسس العلمية والعملية لتكوين المحامي الجنائي، فيما يركز المحور الثاني على قراءة تحليلية للأحكام الإجرائية المستحدثة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء الموازنة بين متطلبات المصلحة العامة وضمانات الحقوق والحريات الفردية.

يعقد اللقاء في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بساقية الصاوي، والدعوة عامة، مع إتاحة الحضور والمادة العلمية والشهادات دون مقابل، إلى جانب تكريم خاص للمتميزين.

وكانت سلسلة «القانون والحياة»، التي ينظمها المحامي إبراهيم سعودي، قد انطلقت في فعاليتها الأولى باستضافة المهندس محمد عبدالمنعم الصاوي، وزير الثقافة الأسبق ورئيس مجلس إدارة ساقية الصاوي، الذي قدّم رؤية موسعة حول دور المحاماة في صون منظومة العدالة، محذرًا من التحولات المتسارعة التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي على مهن العدالة، ومؤكدًا ضرورة الاستعداد لها على المستويين المعرفي والمهني.

كما شهدت الفعالية الأولى فقرة «صنايعية المحاماة»، التي استعرض خلالها المحامي إبراهيم عبدالعزيز سعودي السيرة المهنية للراحل رجائي عطية، وما تركه من أثر راسخ في تاريخ نقابة المحامين والمهنة، كما حاورت المحامية رانيا إبراهيم، الدكتور حسن جميعي، أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، حيث تناول محطات من مسيرته الأكاديمية والمهنية، ونصائحه لشباب المحامين بشأن بناء أدواتهم القانونية وصقل مهاراتهم العملية، وذلك في انطلاقة أكدت أهمية الملتقى كمنصة معرفية جامعة للخبرات القانونية.

أما الانعقاد الثاني، فقد شهد مشاركة الدكتور حسنين عبيد، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والمحامي بالنقض، وجاء حافلًا بنقاشات مهنية معمقة حول تكوين المحامي، وأهمية اللغة القانونية، والالتزام الأخلاقي، والخبرة العملية المتراكمة، إلى جانب محاضرة لإبراهيم سعودي بعنوان «فنون المرافعة الجنائية»، استعرض خلالها نماذج تطبيقية وخبرات عملية في بناء المرافعة المؤثرة.

وكرّس الانعقادان الأول والثاني ملامح السلسلة باعتبارها منصة معرفية تجمع بين الفكر القانوني والخبرة المهنية والبعد الثقافي، وهو ما يسعى الانعقاد الثالث إلى تعزيزه عبر فتح ملف الإجراءات الجنائية المستحدثة، وربط النصوص القانونية بالتطبيق العملي داخل ساحات العدالة.

القانون والحياة مناقشة موسعة الإجراءات الجنائية المحامين القانون الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس.. قرار حكومي يحدد

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

مباراة مصر والسنغال

قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟

حالة الطقس

أمطار على هذه المناطق .. بيان عاجل من الأرصاد

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الأهلي

نادي الرياض السعودي يخطف صفقة الأهلي الجديدة.. ماذا حدث في الميركاتو؟

ترشيحاتنا

جمال شعبان

خالص عزائي لخنساء مصر.. جمال شعبان ينعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

محكمة القضاء الإداري

نظر دعوى إلغاء قانون الاعتداء على قيم الأسرة المصرية .. غدا

حريق هائل بالسنطة

السيطرة على حريق مزرعة مواش بالسنطة في الغربية

بالصور

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

سر في فقدان الوزن

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

مشكلات الرجيم

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد