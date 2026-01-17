مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد في «القانون والحياة».. 26 يناير

تشهد فعاليات الانعقاد الثالث من سلسلة «القانون والحياة»، يوم الاثنين 26 يناير 2026، مناقشة موسعة ومتخصصة لقانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ويأتي الانعقاد الثالث استجابة لرغبة الغالبية العظمى من المشاركين في الفعاليات السابقة، حيث يتصدر جدول أعماله بحث الأحكام والإجراءات المستحدثة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد باعتبارها المحور الرئيس للقاء، مع استكمال النقاش حول قضية «تكوين المحامي الجنائي بين العلم والموهبة والصنعة».

ويحل ضيفًا على اللقاء الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، والمحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، في حوار قانوني موسع يستضيفه ويديره إبراهيم عبدالعزيز سعودي، رئيس المجلس العربي للتنمية القانونية.

الأسس العلمية والعملية لتكوين المحامي الجنائي

وينقسم اللقاء إلى محورين أساسيين، يتناول أولهما الأسس العلمية والعملية لتكوين المحامي الجنائي، فيما يركز المحور الثاني على قراءة تحليلية للأحكام الإجرائية المستحدثة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء الموازنة بين متطلبات المصلحة العامة وضمانات الحقوق والحريات الفردية.

يعقد اللقاء في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بساقية الصاوي، والدعوة عامة، مع إتاحة الحضور والمادة العلمية والشهادات دون مقابل، إلى جانب تكريم خاص للمتميزين.

وكانت سلسلة «القانون والحياة»، التي ينظمها المحامي إبراهيم سعودي، قد انطلقت في فعاليتها الأولى باستضافة المهندس محمد عبدالمنعم الصاوي، وزير الثقافة الأسبق ورئيس مجلس إدارة ساقية الصاوي، الذي قدّم رؤية موسعة حول دور المحاماة في صون منظومة العدالة، محذرًا من التحولات المتسارعة التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي على مهن العدالة، ومؤكدًا ضرورة الاستعداد لها على المستويين المعرفي والمهني.

كما شهدت الفعالية الأولى فقرة «صنايعية المحاماة»، التي استعرض خلالها المحامي إبراهيم عبدالعزيز سعودي السيرة المهنية للراحل رجائي عطية، وما تركه من أثر راسخ في تاريخ نقابة المحامين والمهنة، كما حاورت المحامية رانيا إبراهيم، الدكتور حسن جميعي، أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، حيث تناول محطات من مسيرته الأكاديمية والمهنية، ونصائحه لشباب المحامين بشأن بناء أدواتهم القانونية وصقل مهاراتهم العملية، وذلك في انطلاقة أكدت أهمية الملتقى كمنصة معرفية جامعة للخبرات القانونية.

أما الانعقاد الثاني، فقد شهد مشاركة الدكتور حسنين عبيد، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والمحامي بالنقض، وجاء حافلًا بنقاشات مهنية معمقة حول تكوين المحامي، وأهمية اللغة القانونية، والالتزام الأخلاقي، والخبرة العملية المتراكمة، إلى جانب محاضرة لإبراهيم سعودي بعنوان «فنون المرافعة الجنائية»، استعرض خلالها نماذج تطبيقية وخبرات عملية في بناء المرافعة المؤثرة.

وكرّس الانعقادان الأول والثاني ملامح السلسلة باعتبارها منصة معرفية تجمع بين الفكر القانوني والخبرة المهنية والبعد الثقافي، وهو ما يسعى الانعقاد الثالث إلى تعزيزه عبر فتح ملف الإجراءات الجنائية المستحدثة، وربط النصوص القانونية بالتطبيق العملي داخل ساحات العدالة.