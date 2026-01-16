قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طالب صدم موتوسيكل بالسيارة وحاول الهرب.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة طنطا
ترامب يشكر الرئيس السيسي على جهوده لوقف إطلاق النار في غزة
الداخلية تكشف تفاصيل إجبار سيدة على إستقلال سيارة عنوة بالجيزة
بديلة عن حماس| تعليق ناري من عمرو أديب على اللجنة الوطنية لإدارة غزة
ترامب: مستعدون لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة تقاسم مياه النيل نهائيا
الكاف يعاقب مروان عطية وصلاح محسن بعد أحداث مواجهة السنغال
خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي
الاتفاق يعمق جراح الاتحاد ويخطف فوزا ثمينا في ملعب الإنماء بدوري روشن
مجلس الوزراء: فوز أشرف صبحي برئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الشباب العرب
بعثة أسود التيرانجا تصل الرباط استعدادا لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2025
برلماني: ميناء السخنة ومحطة الحاويات الجديدة نقلة تاريخية في الموانئ المصرية
لجنة تحكيم دولة التلاوة تشيد بأداء المتسابق محمد محمد كامل: أنت بتهبرنا كل مرة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 16-1-2026

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

نستعرض سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 16-1-2026 داخل الأسواق الرسمية دون تغيير.

الدولار يستقر

وثبت سعر الدولار مقابل الجنيه في اليوم الثاني على التوالي، منذ انتهاء العمل في ختام مساء أمس الخميس؛ بمناسبة تعطل العمل في البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر

الدولار في البنك المركزي

وفقا لآخر تعاملات سجلها الدولار في تداولات البنك المركزي المصري حيث بلغ 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع.

أقل سعر 

سجل سعر أقل دولار أمام الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للشراء  في بنك القاهرة التابع للحكومة.

وسجل سعر ثاني أقل دولار مقابل الجنيه نحو 47.14 جنيه للبيع و 47.24 جنيه للشراء في بنوك " سايب، أبو ظبي التجاري".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.17 جنيه للشراء و 47.27 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

سعر الدولار مقابل الجنيه

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، الكويت الوطني".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في بنوك "أبو ظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، HSBC، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، ميد، البركة، التنمية الصناعية، مصر".

متوسط سعر الدولار

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع في بنوك "نكست، قطر الوطني QNB، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، التعمير والإسكان".

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، قناة السويس، التجاري الدولي CIB، فيصل الإسلامي".

أعلى سعر دولار 

بلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع  في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس؟.. قرار حكومي يحدد

الاهلي

الموضوع قلب رسمي.. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

إسعاف

ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

سعر اليورو

سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 16-1-2026

شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف عددٍ من مشروعات

أبرز نشاطات وزارة الإسكان خلال الأسبوع.. فيديو جراف

صورة ارشيفية

بعد انتقاد الرئيس لارتفاع الواردات.. «خبراء الضرائب» يحددون 4 خطوات لتوطين صناعة مستحضرات التجميل

بالصور

في اليوم العالمي للطعام الحار.. 5 فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

غلق وتشميع مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة بقرية الخرس بمنيا القمح .. صور

اكتشاف وظائف خفية للزائدة الدودية وتأثيرها على صحة الجسم

قرية أبونجاح بالشرقية تستغيث لبوار أراض زراعية بسبب مشكلات الصرف

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

