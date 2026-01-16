سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 16-1-2026

نستعرض سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 16-1-2026 داخل الأسواق الرسمية دون تغيير.

الدولار يستقر

وثبت سعر الدولار مقابل الجنيه في اليوم الثاني على التوالي، منذ انتهاء العمل في ختام مساء أمس الخميس؛ بمناسبة تعطل العمل في البنوك المصرية.

الدولار في البنك المركزي

وفقا لآخر تعاملات سجلها الدولار في تداولات البنك المركزي المصري حيث بلغ 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع.

أقل سعر

سجل سعر أقل دولار أمام الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للشراء في بنك القاهرة التابع للحكومة.

وسجل سعر ثاني أقل دولار مقابل الجنيه نحو 47.14 جنيه للبيع و 47.24 جنيه للشراء في بنوك " سايب، أبو ظبي التجاري".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.17 جنيه للشراء و 47.27 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، الكويت الوطني".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في بنوك "أبو ظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، HSBC، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، ميد، البركة، التنمية الصناعية، مصر".

متوسط سعر الدولار

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع في بنوك "نكست، قطر الوطني QNB، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، التعمير والإسكان".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، قناة السويس، التجاري الدولي CIB، فيصل الإسلامي".

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.