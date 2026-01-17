وزير الاستثمار: المنصة الرقمية توفر 389 ترخيصًا و460 خدمة رقمية

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن المنصة الرقمية الجديدة للتراخيص الاستثمارية تعمل على تسهيل الإجراءات دون الحاجة للتوجه إلى القاهرة أو المحافظات المجاورة، موضحا انه تم طرح 389 ترخيصًا بالكامل على المنصة.



أسواق الائتمان العالمية تسجل أعلى المستويات منذ 20 عامًا قلق ومخاطر.. أين تتجه الثروات في إيران مع تصاعد الاضطرابات؟

وأضاف الوزير خلال جولته بالمناطق الاستثمارية ببنها اليوم السبت مع المستثمرين، أن المنصة لا تقتصر على التراخيص فقط، بل توفر إمكانية الوصول إلى 460 خدمة رقمية متنوعة، بما يسهم في تبسيط العمليات وتسريع إجراءات بدء ومتابعة المشروعات الاستثمارية.

وأكد الخطيب أن الهدف من هذه المنصة هو أن تكون أداة عملية لدعم المستثمرين، مشددًا على أهمية الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول أي تحديات أو مشكلات تواجههم، مؤكدًا أن هذه فرصة ذهبية لجمع المعلومات مباشرة من المستثمرين والعمل على تذليل أي عقبات بالتنسيق مع فريق عمل الوزارة.

وأشار الوزير إلى أن من أبرز التحديات التي تم طرحها من قبل المستثمرين خلال الجولة، مشكلة انقطاع الكهرباء في المنطقة الاستثمارية ببنها، مؤكدًا أن الوزارة تعمل حاليًا على حل هذه المشكلة بشكل عاجل لضمان استقرار التشغيل ودعم استمرار المشروعات، بما يعزز القدرة الإنتاجية والتصديرية للمنطقة.

وقال الخطيب إن نجاح المنصة يعتمد على تفاعل المستثمرين معها، داعيًا الجميع لتقديم أي ملاحظات أو مقترحات لتحسين تجربة الاستثمار وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية.