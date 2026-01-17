الآثار: 350 بعثة أجنبية تعمل لدينا في مجال الاكتشافات

قال الدكتور محمد خالد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هناك ٣٥٠ بعثة أثرية أجنبية تعمل في مصر، وذلك بالتنسيق مع 21 دولة.

الأعلى للآثار

وأوضح الدكتور محمد، أن لدينا ٥٠ بعثة أثرية مصرية، لديها دور مهم وأضاف بقوة للاكتشافات الأثرية المصرية، مؤكدا ندعمها لخلق كوادر وطنية.



جاء ذلك في كلمة له بمؤتمر تحت عنوان الآثار والتراث قوة مصر الناعمة، المنعقد اليوم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

يذكر أن الدكتور محمد خالد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قال إن اكتشاف مقبرة الملك تحتمس الثاني بالأقصر أهم إكتشاف أثري في 2025.

تابع الدكتور محمد خالد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أننا لنا دور حيوي في حماية التراث والآثار تتضمن ١٢٠٠ موقع آثري على مستوي الجمهورية.

أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلي إننا لدينا مشروعات جارية منها المتحف المصري بالتحرير، وانتهينا من ١٦ مشروع آثري لقطاع الآثار المصرية.