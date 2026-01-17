المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل يتاجر في المخدرات بطور سيناء

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة اليوم بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وتغريم عاطل مبلغ 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم طور سيناء.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبدالمجيد، وحامد إبراهيم عبدالقادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور عبدالناصر محمد، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار، سكرتير التحقيق، وأحمد عبدالباسط.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 14 سبتمبر 2025، أثناء مرور ضباط الأمن لتفقد الحالة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام القضائية بمنطقة وادي الوادي، حيث اشتبهت القوات في سيارة متوقفة على جانب الطريق تحمل لوحات أرقام (ج. ن. ط 9712)، وكان يقف خلفها أحد الأشخاص. وبمجرد مشاهدته للقوات، حاول الفرار بالسيارة، إلا أن الضباط تمكنوا من ضبطه قبل الهروب.

وبسؤال المتهم عن تراخيص السيارة وتحقيق الشخصية، أفاد بعدم حمله لأي منهما، وقرر أن اسمه عادل. س. ع. ص، يبلغ من العمر 27 عامًا، ولا يعمل، وأن السيارة ملكه. وبتفتيشه عُثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالي قدره 750 جنيهًا.

كما أسفر تفتيش صندوق السيارة عن ضبط سجادة حمراء ملفوف بداخلها جوال بلاستيكي يحتوي على 12 لفافة كبيرة الحجم، وبفحصها تبين أنها لنبات الهيدرو المخدر.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واستخدام الهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، والسيارة لتسهيل التنقل وحمل المواد المخدرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 2326 لسنة 2025 جنح الطور، وبعرض المتهم على جهات التحقيق قررت حبسه أربعة أيام احتياطيًا على ذمة القضية، مع مراعاة التجديد، والتحفظ على السيارة المضبوطة على ذمة التحقيقات.

و أُحيلت أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، و قُيدت برقم 1082 لسنة 2025، والتي أصدرت حكمها المتقدم في جلسة اليوم.