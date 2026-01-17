طلاب أزهر مطروح يواصلون امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

​واصلت منطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادتين الابتدائية والإعدادية.

وأدى 3681 طالبًا وطالبة امتحاناتهم وسط تدابير إدارية مكثفة، بواقع 2270 طالبًا وطالبة بالشهادة الابتدائية و1411 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية، جرى توزيعهم على 38 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة.



وشهد اليوم أداء طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان في مادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية اختباراتهم في مادة أصول الدين (ورقة أولى: تفسير وحديث) ومادة العلوم العامة والصحة، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والانضباط التام.

وتفقد الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، يرافقه رفعت محمد عبد السلام، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، لجنة معهد عمر بن عبد العزيز التابعة لإدارة مطروح التعليمية، حيث اطمأن على جودة الطباعة ومطابقة الأسئلة للمناهج المقررة وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

ومن جانبه، تفقد محمود الحلبي، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، سير العمل بلجنة معهد "السلف الصالح" بالزاوية، التابعة لإدارة الضبعة التعليمية، واطمأن على انتظام حضور الملاحظين والالتزام بكافة التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.