قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحيفة "ماركا": براهيم دياز يتألق مع المغرب في أمم أفريقيا ويحرج إسبانيا
أوسيمين الأغلي.. القيمة التسويقية للاعبي منتخبي مصر ونيجيريا
نكرت فضلي.. رسالة قاسية من حسام حبيب بعد أزمة شيرين عبد الوهاب
تغييرات جذرية.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا بكأس أمم إفريقيا
دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة
لاعب أنبي: أنا أفضل من محمد هاني وعمر جابر.. و«فتحي» مثلي الأعلى
تذكرة موحدة بـ10 جنيهات.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب
وزير الخارجية: لابد من وقف الاستيطان بالضفة الغربية وإعادة إعمار غزة
بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع
الاستغفار المستجاب .. للفرج وتيسير الأمور وانشراح الصدر
الملك المصري.. محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية
صلاح وأوسيمين.. صراع الأرقام القياسية يشعل القمة بين مصر ونيجيريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طلاب أزهر مطروح يواصلون امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

مدير ازهر مطروح خلال الجولة
مدير ازهر مطروح خلال الجولة
ايمن محمود

​واصلت منطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادتين الابتدائية والإعدادية.

 وأدى 3681 طالبًا وطالبة امتحاناتهم وسط تدابير إدارية مكثفة، بواقع 2270 طالبًا وطالبة بالشهادة الابتدائية و1411 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية، جرى توزيعهم على 38 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة.


وشهد اليوم أداء طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان في مادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية اختباراتهم في مادة أصول الدين (ورقة أولى: تفسير وحديث) ومادة العلوم العامة والصحة، وذلك في أجواء اتسمت بالهدوء والانضباط التام.

وتفقد  الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، يرافقه  رفعت محمد عبد السلام، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، لجنة معهد عمر بن عبد العزيز التابعة لإدارة مطروح التعليمية، حيث اطمأن  على جودة الطباعة ومطابقة الأسئلة للمناهج المقررة وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

ومن جانبه، تفقد  محمود الحلبي، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، سير العمل بلجنة معهد "السلف الصالح" بالزاوية، التابعة لإدارة الضبعة التعليمية، واطمأن على انتظام حضور الملاحظين والالتزام بكافة التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح ازهر مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

السنغال

الاتحاد السنغالي قبل نهائي أمم أفريقيا يعلن عن اختلالات تنظيمية ومخاوف أمنية

ترشيحاتنا

النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب

طلب إحاطة حول تأخر تكليف خارجي طب الإنسان

عبلة الهواري ، عضو مجلس النواب

عبلة الهواري: الأحوال الشخصية و الإدارة المحلية بحاجة لتقييم أثرهما التشريعي

النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب

نائب: رسالة ترامب للرئيس السيسي تعكس التقدير الدولي للدور المصري باتفاق غزة

بالصور

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

فيديو

سيارة الشيخ الشعراوي

بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد