الممثل السامي لغزة: نعمل مع الوسطاء لتمكين لجنة التكنوقراط من تسلم مسئولياتها

أكد الممثل السامي لغزة في مجلس السلام، ملادينوف، وجود تنسيق مستمر بين لجنة التكنوقراط ومجلس السلام في غزة، في إطار الجهود الرامية لتهيئة المرحلة المقبلة من إدارة القطاع. وأوضح أن هذا التنسيق يأتي لضمان انتقال منظم وفعّال للمسؤوليات، بما يخدم مصلحة السكان ويعزز الاستقرار.

وقال ملادينوف، خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية إيمان الحويزي، إنه يرى دوره كحلقة وصل بين مجلس السلام، الذي تم تأسيسه استنادًا إلى خطة العشرين نقطة وقرار مجلس الأمن، وبين لجنة التكنوقراط، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة تهدف إلى دعم اللجنة وتقديم التوجيه اللازم لها.

وأضاف أنه يعمل مع الوسطاء وجميع الأطراف المعنية لتهيئة الظروف المناسبة التي تسمح للجنة بتولي مهامها كاملة، مؤكدًا أن نجاح هذه المرحلة يعتمد على تضافر الجهود السياسية والإدارية على حد سواء.

