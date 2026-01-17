البحر الأحمر يحطم الأرقام القياسية.. 154 طائرة أوروبية تهبط بالغردقة ومرسى علم

شهدت مطارات البحر الأحمر اليوم السبت حركة جوية غير مسبوقة، إذ غصت مدرجات الغردقة ومرسى علم بـ154 رحلة طيران قادمة من مختلف العواصم الأوروبية، في مشهد يعكس انتعاشًا سياحيًا غير مسبوق منذ سنوات.

وأظهرت بيانات الملاحة الجوية أن أكثر من 28 ألف سائح أوروبي نزلوا على أرض مطاري البحر الأحمر خلال الـ24 ساعة الماضية، في موجة وصول وصفتها المصادر الرسمية بـ«المد السياحي» الذي يعيد للمقصد المصري بريقه العالمي.

الغردقة.. عاصمة الطيران الأوروبي

تحول مطار الغردقة الدولي إلى ما يشبه «القطب الجوي الأوروبي»، حيث استقبل 118 رحلة قادمة من عواصم القارة العجوز، بينها رحلات مكثفة من برلين ولندن وميونخ، ليصل عدد الوافدين إلى نحو 21 ألف سائح، وفقًا لإحصاءات الشركة المصرية لمطارات البحر الأحمر.

وقال مصدر ملاحي بالمطار إن «الحركة الجوية بدأت منذ الساعات الأولى للفجر، ولم تهدأ حتى ساعة متأخرة من الليل»، مشيرًا إلى أن «المطار يعمل بطاقة استيعابية قصوى لتلبية الطلب المتزايد على المقصد السياحي المصري».

مرسى علم.. بوابة أوروبا الشرقية

وفي الجنوب، استقبل مطار مرسى علم الدولي 36 رحلة قادمة من دول أوروبا الوسطى والشرقية، بينها 9 رحلات من بولندا و8 من إيطاليا و7 من ألمانيا، بالإضافة إلى رحلات من التشيك وسلوفاكيا وبلجيكا وهولندا وسويسرا، ليصل عدد السياح إلى 7 آلاف وافد جديد.

وأوضحت مصادر بالمطار أن «الأسبوع الجاري سيشكل نقطة تحول في حركة السياحة الوافدة إلى المدينة الساحلية»، حيث من المقرر أن يستقبل المطار 129 رحلة حتى الجمعة المقبلة، في دلالة على «ثقة السوق الأوروبية في المنتج السياحي المصري».

عودة الروح للسياحة المصري

ويرى خبراء سياحيون أن هذه الأرقام تمثل «إشارة قوية» على تعافي قطاع السياحة، الذي عانى خلال السنوات الماضية من تداعيات جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية.

ويقول عصام على ، الخبير السياحي، إن «التوافد الأوروبي الكثيف يعكس استعادة مصر لمكانتها كوجهة سياحية آمنة وجاذبة»، متوقعًا أن «يستمر هذا الزخم خلال الشهور المقبلة مع دخول الموسم السياحي الشتوي في ذروته».

وتشير التقديرات إلى أن مطاري البحر الأحمر سجلا زيادة قدرها 40% في أعداد الرحلات مقارنة بالعام الماضي، في مؤشر على «انتعاش غير مسبوق» يعيد الأمل لآلاف العاملين في القطاع السياحي.